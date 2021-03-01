Екс-президент Франції Саркозі отримав три роки за звинуваченням у корупції

Саркозі засудили до трьох років позбавлення волі, два з яких — умовно.

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у корупції та торгівлі впливом. Про це повідомляє BFM TV.

Його засудили до тюремного ув'язнення на три роки, два з них він відбуватиме умовно. Вперше в історії Франції суд виніс колишньому президенту вирок з реальним тюремним терміном.

65-річного Саркозі звинувачують у тому, що в 2014 році він через свого адвоката намагався підкупити помічника генерального прокурора в касаційному суді Жильбера Азібера, обіцяючи йому високу посаду в Монако. Екс-президент Франції нібито намагався дізнатися інформацію, яка становила таємницю слідства.

Також колишнього президента Франції звинуватили у створенні "злочинного угруповання" через передбачуване фінансування лідером Лівії Муаммаром Каддафі його президентської кампанії 2007 року.

За даними слідства, Саркозі значно перевищив максимально допустимі витрати на свою передвиборчу кампанію 2012 року, а його консервативна партія намагалася приховати цей факт за допомогою підроблених рахунків.

Саркозі всі звинувачення заперечує. Прокуратура просила суд призначити покарання у вигляді чотирьох років в'язниці, два з яких — умовно, за корупційні дії.

Саркозі займав вищий державний пост Франції з 2007 до 2012 року.

20 березня 2018 року його затримали на слуханнях у французькому місті Нант. 21 березня Саркозі допитали у справі про фінансування його кампанії, а потім відпустили.