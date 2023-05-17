Суд осудил экс-президента Франции Саркози по "делу о прослушке"

Бывшему французскому лидеру выдвинули обвинения в коррупции, злоупотреблении влиянием и прослушивании телефонных переговоров. Как минимум один год Саркози проведет под домашним арестом с ношением электронного браслета.

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Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к 1 году лишения свободы по "делу о прослушке" и двум годам условно. Об этом в среду, 17 мая, сообщает газета La Croix.

По информации издания, суд в Париже приговорил экс-президента к трем годам тюремного заключения, из которых два условно, а один год Саркози придется провести на домашнем аресте с ношением электронного браслета.

Саркози обвинили в коррупции, злоупотреблении влиянием и прослушивании телефонных переговоров, что является беспрецедентной санкцией для бывшего главы государства.

Издание сообщает, что во время оглашения приговора 68-летний Саркози сидел на скамье подсудимых крепко стиснув зубы. Адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.

По информации следствия в 2014 году Николя Саркози обещал одному из сотрудников Кассационного суда через своего адвоката помочь в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о незаконном финансировании своей предвыборной кампании со стороны компании L'Oreal.

Напомним, в 2021 году суд признал виновным в махинациях в финансировании избирательной кампании 23-го президента Франции Николя Саркози и приговорил его к одному году заключения. Президента Франции осудили за то, что его расходы на избирательную кампанию в два раза превысили допустимую сумму.

Также напомним, летом 2022 года 68-летний экс-президент Франции Николя Саркози отдыхал на яхте у побережья Балеарских островов в компании своей жены – певицы, актрисы и модели Карлы Бруни.