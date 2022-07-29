Экс-президент Франции Саркози устроил роскошный отдых на яхте с Карлой Бруни

Бывшая первая леди Франции в свои 54 года может похвастаться роскошной фигурой.

68-летний экс-президент Франции Николя Саркози отправился отдыхать на яхте у побережья Балеарских островов в компании своей жены, певицы, актрисы и модели Карлы Бруни. Пара проводит отпуск на Ибице. Супруги пообедали в ресторане Moli de Sal на пляже Ильетес на соседнем острове Форментера, прежде чем отправиться в море, пишет Daily Mail.

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Политик нырял с яхты в воду, плавал, а затем расслаблялся на борту в объятиях супруги. При этом Саркози выглядел довольно располневшим, в то время как Карла, стройная, подтянутая и без лишних килограммов, отдыхала в коротких джинсовых шортах и облегающей майке.

Точеная фигура – результат ее многочасовых занятий. Бруни рассказывала, что тренируется по два часа в день и практикует упражнения на тренажере, пилатес и тому подобное. Все это – для сохранения фигуры и внешности.

Такие усилия не проходят даром. В интервью французскому журналу Madame Figaro певица и модель упомянула о возвращении на подиум на показе Balmain и участии в одной из недавних кампаний Yves Saint Laurent. По ее словам, она чувствует себя "слишком старой" для работы моделью. При этом Карла отмечает: у нее нет особого отношения к красоте, но она предпочитает изящество и очарование "чистой красоте".

"Красота также доставляет неудобства", – считает она.

Бывшая первая леди призналась, что любит соблазнять, но без сексуальной цели, и сказала, что нравиться другим интереснее, чем просто быть красивой, ведь красота с возрастом тускнеет.

Также французско-итальянская красавица сообщила, что прошла терапию, чтобы избавиться от страха перед обязательствами в подчеркнула, что для нее было важно выйти замуж.

Напомним, бывший бойфренд Карлы Бруни – гитарист Луи Бертиньяк из группы Telephone 1980-х, выпустил книгу мемуаров, где. среди прочего, рассказал и некоторые серкеты красавицы. Она осталась очень недовольной подобными откровениями.