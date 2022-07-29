Експрезидент Франції Саркозі влаштував розкішний відпочинок на яхті з Карлою Бруні

Колишня перша леді Франції у свої 54 роки може похвалитися розкішною фігурою.

68-річний експрезидент Франції Ніколя Саркозі вирушив відпочивати на яхті біля узбережжя Балеарських островів у компанії своєї дружини, співачки, акторки та моделі Карли Бруні. Пара проводить відпустку на Ібіці. Подружжя пообідало в ресторані Moli de Sal на пляжі Іллетес на сусідньому острові Форментера, перш ніж вирушити в море, пише Daily Mail.

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Політик пірнав із яхти у воду, плавав, а потім розслаблявся на борту в обіймах дружини. При цьому Саркозі погладшав, тоді як Карла, струнка, підтягнута та без зайвих кілограмів, відпочивала в коротких джинсових шортах і обтислій майці.

Витончена фігура — результат її багатогодинних занять. Бруні розповідала, що тренується дві години на день і практикує вправи на тренажері, пілатес тощо. Все це — для збереження фігури та зовнішності.

Такі зусилля не проходять даремно. В інтерв'ю французькому журналу Madame Figaro співачка та модель згадала про повернення на подіум на показі Balmain і участь в одній із недавніх кампаній Yves Saint Laurent. За її словами, вона почувається "надто старою" для роботи моделлю. При цьому Карла зазначає: у неї немає особливого ставлення до краси, але вона віддає перевагу витонченості та чарівності "чистій красі".

"Краса також завдає незручностей", — вважає вона.

Колишня перша леді зізналася, що любить спокушати, але без сексуальної мети, і сказала, що подобатися іншим цікавіше, ніж просто бути красивою, адже краса з віком тьмяніє.

Також французько-італійська красуня повідомила, що пройшла терапію, щоб позбутися страху перед зобов'язаннями, підкреслила, що для неї було важливо вийти заміж.

Нагадаємо, колишній бойфренд Карли Бруні, гітарист Луї Бертіньяк із гурту Telephone 1980-х, випустив книгу мемуарів, де. серед іншого, розповів і деякі серкети красуні. Вона залишилася дуже незадоволеною подібними одкровеннями.