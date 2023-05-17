Суд засудив експрезидента Франції Саркозі у справі про прослуховування

Колишньому французькому лідеру висунули звинувачення у корупції, зловживанні впливом та прослуховуванні телефонних переговорів. Щонайменше один рік Саркозі проведе під домашнім арештом з носінням електронного браслета.

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Апеляційний суд Парижа засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до 1 року позбавлення волі у "справі про прослуховування" та двох років умовно. Про це у середу, 17 травня, повідомляє газета La Croix.

За інформацією видання, суд у Парижі засудив експрезидента на три роки тюремного ув'язнення, з яких два умовно, а один рік Саркозі доведеться провести на домашньому арешті з носінням електронного браслета.

Саркозі звинуватили у корупції, зловживанні впливом та прослуховуванні телефонних переговорів, що є безпрецедентною санкцією для колишнього голови держави.

Видання повідомляє, що під час оголошення вироку 68-річний Саркозі сидів на лаві підсудних міцно стиснувши зуби. Адвокат Саркозі Тьєррі Ерзог та колишній суддя Жільбер Азібер отримали аналогічні терміни.

За інформацією слідства, у 2014 році Ніколя Саркозі обіцяв одному зі співробітників Касаційного суду через свого адвоката допомогти в отриманні посади в Монако в обмін на конфіденційну інформацію про незаконне фінансування своєї передвиборчої кампанії з боку компанії L'Oreal.

Нагадаємо, 2021 року суд визнав винним у махінаціях у фінансуванні виборчої кампанії 23-го президента Франції Ніколя Саркозі і засудив його до одного року ув'язнення. Президента Франції засудили за те, що його витрати на виборчу кампанію вдвічі перевищили допустиму суму.

Також нагадаємо, влітку 2022 року 68-річний експрезидент Франції Ніколя Саркозі відпочивав на яхті біля узбережжя Балеарських островів у компанії своєї дружини – співачки, актриси та моделі Карли Бруні.