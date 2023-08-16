"Це ілюзія": Саркозі розкритикував ідею деокупації Криму, — Le Figaro

За словами колишнього президента Франції, на півострові більшість населення "досі вважають себе росіянами". А референдум під наглядом міжнародної спільноти потрібен, щоб "затвердити реальний стан справ".

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Колишній президент Франції у 2007-2012 роках Ніколя Саркозі заявив, що Крим ще з 1954 року був російським тому повернути його неможливо. Ба більше, він закликав провести референдуми на всіх окупованих територіях, щоб приєднати їх до Росії. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Le Figaro.

"Коли йдеться про територію Криму, яка була російською до 1954 року і де більшість населення досі вважають себе росіянами, я думаю, що будь-яке повернення назад — це ілюзія", — заявив політик

За словами Саркозі, на тимчасово окупованих територіях України варто провести референдуми, як у Криму.

"Референдум під наглядом міжнародної спільноти необхідні, щоб "затвердити справжній стан речей", — заявив він.

Колишній президент Франції вважає, що такі дії "в остаточній і прозорій" манері закриють питання про повернення цих територій Україні.

Саркозі вважає, що якщо не провести референдуми та не приєднати окуповані території до Росії, то конфлікт в Україні стане "замороженим".

Що Саркозі казав про майбутнє України?

Експрезидент Франції вважає, що Україна повинна стати бути "мостом" між Європою і Росією.

"Перш за все, необхідно домовитися про покликання України. Чи повинна вона вступати до Європейського союзу? Я так не думаю. Україна є сполучною ланкою між Заходом і Сходом. Необхідно, щоб вона нею залишалася", — сказав Саркозі.

За його словами, нейтралітет України можна було б забезпечити міжнародною угодою, яка передбачає надзвичайно сильні гарантії безпеки

"Покликання України — бути мостом між Європою і Росією". Пропонувати Україні обирати між цими двома сторонами, на мій погляд, суперечить історії та географії цього складного регіону", — зазначив експрезидент.

Саркозі також додав, що Європа дає Києву "неправдиві обіцянки, які не виконуються", обіцяючи вступ до ЄС.

Колишній президент вважає, що український конфлікт має бути врегульований дипломатичним шляхом.

"Дипломатія, дискусії та обмін думками — немає інших засобів для пошуку прийнятного рішення. Без компромісу нічого не вийде і ситуація в будь-який момент може погіршитися, що призвело б до страшних наслідків", — підсумував він.

Зазначимо, що на момент написання новини українська сторона не прокоментувала заяву Ніколя Саркозі

До слова, 15 серпня під час дебатів у норвезькому місті Арендаль, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна дуже швидко може приєднатися до Альянсу, але для цього їй доведеться відмовитися від деяких своїх територій на користь РФ.

Після цього, 15 серпня представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко практично одразу зазначив, що такі пропозиції є категорично неприйнятними. Україна не збирається торгувати територіями, щоб комусь догодити.

Водночас 15 серпня, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що практично вся територія України нібито є спірною столицю запропонували перенести до Львова.

Нагадаємо, що 17 травня, апеляційний суд Парижа засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до 1 року позбавлення волі у "справі про прослуховування" та двох років умовно. Колишньому французькому лідеру висунули звинувачення у корупції, зловживанні впливом та прослуховуванні телефонних переговорів. Щонайменше один рік Саркозі проведе під домашнім арештом з носінням електронного браслета.

Раніше, 30 вересня 2021 року суд визнав винним у махінаціях у фінансуванні виборчої кампанії 23-го президента Франції Ніколя Саркозі і засудив його до одного року ув'язнення. Президента Франції засудили за те, що його витрати на виборчу кампанію вдвічі перевищили допустиму суму.