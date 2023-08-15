Україна може вступити в НАТО в обмін на передачу територій РФ, — глава канцелярії генсека

За словами представника Альянсу Стіана Єнсена, відмова від територій нібито може стати першим кроком до закінчення війни, але при цьому Київ сам ухвалюватиме остаточне рішення.

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Україна може стати повноцінним членом НАТО, але для цього їй нібито доведеться відмовитися від частини своїх територій на користь РФ. Таку думку озвучив глава канцелярії генсека НАТО Стіан Йенсен під час дебатів у Норвегії, передає VG 15 серпня.

За його словами, така угода може бути передвісником закінчення повномасштабної війни між країнами.

"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території й отримала натомість членство в НАТО", — йдеться в повідомленні.

При цьому переговори про те, який буде статус в України після того, як буде вирішено конфлікт, уже нібито почалися. Ба більше, питання відмови від частини територій нібито порушує не тільки глава канцелярії генсека НАТО Стіан Йенсен.

"Важливо, щоб ми обговорили, як пройти через це. Я не кажу, що так має бути. Але це може бути можливим рішенням. Є значні зрушення в питанні майбутнього членства України в НАТО", — продовжив представник Альянсу.

При цьому, генсек НАТО Єнс Столтенберг відмовився обговорювати можливі рішення для України. Він вважає, що Київ сам має визначити, на яких умовах укладати мир і як звільняти території, які тимчасово під російським контролем.

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що вступ України до НАТО гарантує безпеку РФ, вважає президент Володимир Зеленський. За його словами, багато країн Північноатлантичного Альянсу хотіли б, щоб українські війська були розміщені на їхній території, оскільки це посилить їхню безпеку.