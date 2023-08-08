"Повинні бути вдячні": вступ України до НАТО гарантує безпеку РФ, — Зеленський

За словами президента, багато країн Північноатлантичного Альянсу хотіли б, щоб українські війська були розміщені на їхній території, оскільки це посилить їхню безпеку.

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю латиноамериканській пресі, у якому розповів про війну в Україні та перспективи вступу країни в НАТО. Відео конференції 8 серпня опублікувала пресслужба Офісу президента України.

Президент підкреслив, що наративи про те, що в Україні НАТО нібито воює Росія, поширює Кремль для того, щоб виправдати перед суспільством колосальні втрати.

"І щоб хоч якось заспокоїти своє суспільство і якось виправдати їхні непереможні щоденні потуги на полі бою, вони вигадали собі образ цього звіра", — зазначив Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістки з Мексики про гіпотетичне розміщення військових баз Росії в її країні, президент наголосив, що в Україні НАТО потрібне не для розміщення баз у країні, а для безпеки в регіоні.

"Нам не потрібні жодні бази. Я впевнений, що такі члени НАТО, як балтійські країни, були б дуже раді, якби потужні українські воїни були розміщені на їхній території й охороняли б їхній кордон. Після цієї війни, у мирний час. Усі розуміють, що в нас сильна армія і дуже багато військових. У нас немає жодних баз ні США, ні інших партнерів", — зазначив Зеленський.

Також він додав, що там, де НАТО, там немає війни: "Ми до цього саме так ставимося. Країни вступали в НАТО через те, що бояться, що Радянський Союз ногами, руками і спокусою Путіна повернеться назад".

Глава держави зазначив, що НАТО для України — це не наступальна місія, оскільки Україна не планує наступати далі своїх територій.

"Росія має бути вдячною, якщо Україна буде в НАТО. Саме так, тому що це безпека для Росії, що Україна ніколи в майбутньому не перейде на їхню територію. Чому? Тому що країни НАТО не приходять на території інших держав", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський, Україна не знижує темпів свого прагнення до вступу в НАТО. Київ має чіткий план щодо запуску роботи Ради Україна-НАТО на всіх рівнях

23 липня видання Newsweek повідомило, що США і Німеччина спільними зусиллями не пустили Україну в НАТО на Саміті у Вільнюсі.