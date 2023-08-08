"Должны быть благодарны": вступление Украины в НАТО гарантирует безопасность РФ, — Зеленский

По словам президента, многие страны Североатлантического Альянса хотели бы, чтобы украинские войска были размещены на их территории, так как это усилит их безопасность.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью латиноамериканской прессе, в котором рассказал о войне в Украине и перспективах вступления страны в НАТО. Видео конференции 8 августа опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

Президент подчеркнул, что нарративы о том, что в Украине НАТО якобы воюет Росссия распространяет Кремль для того, чтобы оправдать перед обществом колоссальные потери.

"И чтобы хоть как-то успокоить свое общество и как-то оправдать их непобедимые ежедневные потуги на поле боя, они придумали себе образ этого зверя", — отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос журналистки из Мексики о гипотетическом размещении военных баз России в ее стране, президент подчеркнул, что в Украине НАТО нужно не для размещения баз в стране, а для безопасности в регионе.

"Нам не нужны никакие базы. Я уверен, что такие члены НАТО как балтийские страны были бы очень рады, если бы мощные украинские воины были размещены на их территории и охраняли бы их границу. После этой войны, в мирное время. Все понимают, что у нас сильная армия и очень много военных. У нас нет никаких баз ни США, ни других партнеров", — отметил Зеленский.

Также он добавил, что там, где НАТО, там нет войны: "Мы к этому именно так относимся. Страны вступали в НАТО из-за того, что боятся, что Советский Союз ногами, руками и соблазном Путина вернется назад".

Глава государства отметил, что НАТО для Украины — это не наступательная миссия, так как Украина не планирует наступать дальше своих территорий.

"Россия должна быть благодарной, если Украина будет в НАТО. Именно так, потому что это безопасность для России, что Украина никогда в будущем не прейдет на их территории. Почему? Потому что страны НАТО не приходят на территории других государств", — добавил Зеленский.

Напомним, 25 июля президент Владимир Зеленский, Украина не снижает темпов своего стремления к вступлению в НАТО. Киев имеет четкий план по запуску работы Совета Украина-НАТО на всех уровнях

23 июля издание Newsweek сообщило, что США и Германия совместными усилиями не пустили Украину в НАТО на Саммите в Вильнюсе.