Украина не намерена снижать темпы на пути в НАТО: Зеленский назвал следующие шаги

Украинская власть планирует реализовать решение саммита в Вильнюсе, в частности — запустить работу Совета Украина-НАТО на всех уровнях и готовить план оперативной совместимости с Альянсом.

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Украина не снижает темпов своего стремления к вступлению в НАТО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Мы не снижаем темпов интеграции в НАТО. Я собрал представителей Верховной Рады и правительства, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита", — отметил глава государства.

Зеленский также добавил, что официальный Киев имеет четкий план по запуску работы Совета Украина-НАТО на всех уровнях, а работу Совета на уровне послов "мы увидим уже завтра во время срочно созванного совещания по ситуации в Черном море".

Кроме того, президент Украины отметил, что власти страны начинают совместную с Североатлантическим альянсом подготовку плана оперативной совместимости.

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе (Литва) состоялся саммит Североатлантического союза (НАТО).

Киев рассчитывал получить приглашение на членство в Альянсе, однако, как писал Фокус, по итогам встречи Украине лишь предоставили "важные гарантии".

В частности, вместо комиссии "Украина-НАТО" во время Саммита был создан Совет "Украина-НАТО", который уже провел свое первое заседание. Киев будет на равных правах с другими странами заседать в Совете, а также созывать его при необходимости.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе предложил Украине программу поддержки, которая состоит из трех пунктов. По словам, речь идет об усилении политического сотрудничества, отмене ПДЧ и воплощении программы перевода Вооруженных сил на стандарты Альянса.

23 июля издание Newsweek сообщило, что США и Германия совместными усилиями не пустили Украину в НАТО на Саммите в Вильнюсе. По информации журналистов, ставка Украины на конкретные шаги по вступлению в Альянс не сработала из-за противодействия представителей Берлина и Вашингтона. Узнав об этом, Владимир Зеленский назвал дальнейшие переговоры на саммите в Литве "абсурдными".