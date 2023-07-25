Україна не має наміру знижувати темпи на шляху до НАТО: Зеленський назвав наступні кроки

Українська влада планує реалізувати рішення саміту у Вільнюсі, зокрема – запустити роботу Ради Україна-НАТО на всіх рівнях і готувати план оперативної сумісності з Альянсом.

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Україна не знижує темпів свого прагнення до вступу в НАТО. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Ми не знижуємо темпів інтеграції в НАТО. Я зібрав представників Верховної Ради та уряду, щоб підготувати практичні кроки щодо реалізації рішень Вільнюського саміту", — зазначив глава держави.

Зеленський також додав, що офіційний Київ має чіткий план щодо запуску роботи Ради Україна-НАТО на всіх рівнях, а роботу Ради на рівні послів "ми побачимо вже завтра під час терміново скликаної наради щодо ситуації в Чорному морі".

Крім того, президент України зазначив, що влада країни розпочинає спільну з Північноатлантичним альянсом підготовки плану оперативної сумісності.

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі (Литва) відбувся саміт Північноатлантичного союзу (НАТО).

Київ розраховував отримати запрошення на членство в Альянсі, однак, як писав Фокус, за підсумками зустрічі Україні лише надали "важливі гарантії".

Зокрема, замість комісії "Україна-НАТО" під час Саміту було створено Раду "Україна-НАТО", що вже провела своє перше засідання. Київ буде на рівних правах з іншими країнами засідати у Раді, а також скликати її за необхідності.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг у Вільнюсі запропонував Україні програму підтримки, яка складається з трьох пунктів. За словами, йдеться про посилення політичного співробітництва, скасування ПДЧ і втілення програми переведення Збройних сил на стандарти Альянсу.

23 липня видання Newsweek повідомило, що США і Німеччина спільними зусиллями не пустили Україну в НАТО на Саміті у Вільнюсі. За інформацією журналістів, ставка України на конкретні кроки щодо вступу до Альянсу не спрацювала через протидію представників Берліна і Вашингтона. Дізнавшись про це, Володимир Зеленський назвав подальші переговори на саміті у Литві "абсурдними".