США і Німеччина спільними зусиллями не пустили Україну в НАТО на саміті у Вільнюсі, — ЗМІ
За інформацією журналістів, ставка України на конкретні кроки щодо вступу до Альянсу не спрацювала через протидію представників Берліна та Вашингтона. Дізнавшись про це, Володимир Зеленський назвав подальші переговори на саміті в Литві "абсурдними".
Тиск Берліна на Вашингтон не дозволив Києву домогтися бажаного за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на джерела в уряді України.
Ставка України на конкретні часові рамки для отримання запрошення до НАТО або кінцевого вступу не спрацювала через протидію з боку Німеччини та США. Дізнавшись про це, президент України Володимир Зеленський реагував ґрунтовно: назвав переговори "абсурдними".
По завершенні форуму лідери країн Альянсу, зокрема й президент України, все ж привітали підсумки зустрічі в литовській столиці та заявили, що це історична віха на шляху членства Києва в Організації Північноатлантичного договору.
Водночас неоднозначність вільнюської підсумкової декларації та її схожість із сумнозвісною Бухарестською декларацією 2008 року — тоді Франція та Німеччина заблокували членство України — вказують на те, що Києву не вдалося наблизитися до блоку настільки, наскільки б цього хотілося українському керівництву, зазначають журналісти.
За словами джерела, у Києві не дурні, і українське керівництво не вважає, що після саміту у Вільнюсі стало ближчим до НАТО, ніж за день до того.
Нагадаємо, що за підсумками зустрічі в Литві Україні надали "важливі гарантії" замість запрошення до Альянсу.
Також повідомлялося, що представники 31 країни НАТО підписали декларацію на саміті у Вільнюсі, в якій згадали про те, що майбутнє України — в НАТО. Але президент Чехії Петр Павел сказав, що, хоча більшість країн і підтримують прийняття Києва, у декого все ще залишаються питання.