Територіями не торгуємо: у МЗС відповіли НАТО на пропозицію поступитися частиною країни на користь РФ

Олег Ніколенко заявив, що подібні розмови неприйнятні і Україна не торгуватиметься своїми територіями.

Related video

Північноатлантичний Альянс повинен бути зацікавлений у пришвидшені перемоги України у війні проти Росії, тоді Київ зможе стати повноправним членом НАТО. Про це заявив речник Міністерва закордонних справ Олег Ніколенко.

"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують", — наголосив він.

Він зауважив, що така "свідома чи несвідома" участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії.

"Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", — додав він.

Ніколенко зазначив, що Україна налаштована на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягнення таких цілей.

Що передувало такій заяві з боку МЗС?

Глава канцелярії генсека НАТО Стіан Йенсен під час дебатів у Норвегії, 15 серпня, сказав, що Україна може стати повноцінним членом НАТО, але для цього їй нібито доведеться відмовитися від частини своїх територій на користь РФ.

"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території й отримала натомість членство в НАТО", — розповів він.

При цьому переговори про те, який буде статус в України після того, як буде вирішено конфлікт, уже нібито почалися, а питання відмови від частини територій нібито порушує не тільки глава канцелярії генсека НАТО.

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що вступ України до НАТО гарантує безпеку РФ, вважає президент Володимир Зеленський. За його словами, багато країн Північноатлантичного Альянсу хотіли б, щоб українські війська були розміщені на їхній території, оскільки це посилить їхню безпеку.

Раніше, 25 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не знижує темпів свого прагнення до вступу в НАТО. Київ має чіткий план щодо запуску роботи Ради Україна-НАТО на всіх рівнях.