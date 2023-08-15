Территориями не торгуем: в МИД ответили НАТО на предложение уступить часть страны в пользу РФ

Олег Николенко заявил, что подобные разговоры неприемлемы и Украина не будет торговаться своими территориями.

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Североатлантический Альянс должен быть заинтересован в ускорении победы Украины в войне против России, тогда Киев сможет стать полноправным членом НАТО. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют", — подчеркнул он.

Он отметил, что такое "сознательное или бессознательное" участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России.

"Зато в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и приобретения ею полноправного членства в НАТО", — добавил он.

Николенко отметил, что Украина настроена на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения таких целей.

Что предшествовало такому заявлению со стороны министерства иностранных дел?

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен во время дебатов в Норвегии, 15 августа, сказал, что Украина может стать полноценным членом НАТО, но для этого ей якобы придется отказаться от части своих территорий в пользу РФ.

"Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", — рассказал он.

При этом переговоры о том, какой будет статус у Украины после того, как будет решен конфликт, уже якобы начались, а вопрос отказа от части территорий якобы поднимает не только глава канцелярии генсека НАТО.

Напомним, 8 августа сообщалось, что вступление Украины в НАТО гарантирует безопасность РФ, считает президент Владимир Зеленский. По его словам, многие страны Североатлантического Альянса хотели бы, чтобы украинские войска были размещены на их территории, поскольку это усилит их безопасность.

Ранее, 25 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не снижает темпов своего стремления к вступлению в НАТО. Киев имеет четкий план по запуску работы Совета Украина-НАТО на всех уровнях.