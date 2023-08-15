Столицу придется перенести во Львов: Медведев отреагировал на новое заявление НАТО об Украине

По словам бывшего президента РФ, даже после переноса столицы Украина столкнется с территориальными притязаниями со стороны Польши.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина может стать полноценным членом Североатлантического Альянса, если откажется от части территорий в пользу России. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале 15 августа.

По его словам, все территории Украины являются в "высшей степени спорными" для России.

"И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси", — написал Медведев.

Бывший президент России считает, что, что для вступления Украине придется перенести столицу во Львов, но и там их якобы ждут территориальные притязания соседей, но уже не россиян, а поляков.

"Ну а столицу им придется перенести во Львов. Если, конечно, п**ки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом", — утверждает Медведев.

Украина может вступить в НАТО, если откажется от территорий — глава канцелярии генсека НАТО

15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может стать полноправным членом НАТО, однако для этого ей потребуется отказаться от некоторых своих территорий в пользу РФ. В настоящее время, как сообщается, якобы уже идут переговоры относительно того, каким образом будет определен статус Украины после разрешения конфликта. Этот вопрос о предоставлении части территории для согласия поднимается не только главой канцелярии генсека НАТО Стианом Йенсеном.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел ответило на заявление сотрудника аппарата генерального секретаря НАТО. Представитель МИД Олег Николенко отметил, что Украина не согласна на торговлю своими территориями.

"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России", — заявил Николенко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал высказывание представителя НАТО как "странный вброс". Он высказал свое мнение по этому поводу в ходе телемарафона.

"Какой-то клерк из НАТО рассказывает, что нам нужно рассмотреть вопрос уступки наших территорий в обмен на членство в Альянсе. Странный такой вброс. Абсолютно непонятно, для чего это сделано," — заявил Данилов.

Напомним, 8 августа президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО гарантирует безопасность России. По его словам, многие страны НАТО хотели бы, чтобы украинские войска были размещены на их территории, так как это усилит их безопасность.