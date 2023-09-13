Зациклился на переговорах: Макрон понял, что ошибался, предлагая "сохранить лицо" Путину, — СМИ

По словам журналистов, президент Франции понял, что глава Кремля на самом деле не заинтересован в переговорах. Сейчас Франция ищет новых партнеров, так как хочет возглавить процесс расширения Евросоюза.

Related video

Президент Франции Эмманюэль Макрон понял, что ошибался, когда говорил, что главе Кремля Владимиру Путину нужно "сохранить лицо". Сейчас у французского лидера более серьезный настрой на поддержку Украины. Об этом пишет издание Politicio со ссылкой на свои источники во французской дипломатии.

Сообщается, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину лидером по помощи Киеву стал на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Тогда же Макрон настаивал на том, что Путина нельзя унижать, а Россия заслуживать "гарантий безопасности".

Однако, как пишет издание, с тех пор настроения в Париже изменились. Так, Макрон взял на себя обязательство быть одним из самых сильных союзников Украины. Он согласен на поддержку "до победы".

Старший советник Международного института стратегических исследований Франсуа Эйсбург, Макрон был зациклен на идее сыграть посредническую роль между Путиным и Зеленским.

"А это означало, что он был чрезвычайно осторожен, когда дело касалось поставок оружия", — сказал он.

По его словам, президент Франции понял, что Путин на самом деле не заинтересован в переговорах.

Также сообщается, что сейчас Франция ищет новых партнеров, так как хочет возглавить процесс расширения Евросоюза, хотя раньше относилась к этому негативно.

"В Париже и за его пределами за закрытыми дверями ведется лихорадочная дипломатическая деятельность. Французское правительство проводит консультации и тестирует "красные линии" перед большой речью, которую Макрон собирается произнести в начале следующего года", — сказано в материале.

Сообщается, что президент Франции в этой речи изложит свои амбиции по расширению ЕС.

Также СМИ сообщали, что РФ хочет захватить больше территорий, но ЕС тоже стремится присоединить новые страны. По словам журналистов, лидеры Европейского Союза хотят присоединить к блоку еще 8 стран. Возможно, процесс займет около 7 лет.