РФ хочет захватить больше территорий, но ЕС тоже стремится присоединить новые страны, — СМИ

По словам журналистов, лидеры Европейского Союза хотят присоединить к блоку еще 8 стран. Возможно, процесс займет около 7 лет.

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Попытка военного захвата Украины Россией подтолкнули лидеров Европейского Союза к разработке своих планов по расширению. Так, сейчас руководство ЕС хочет привлечь в блок до 8 новых государств, среди которых и Украина. Об этом пишет издание Politico.

Однако, как отметили журналисты, такое стремление таит в себе определенные риски для европейского блока. Так, вступление новых стран потребует в последствии радикальных внутренних реформ. Возможно, из-за этого начнутся противостояния между нынешними членами Евросоюза. Несмотря на это, вторжение России в Украину заставило ЕС понять, что ждать нельзя.

"Сейчас настал момент проявить смелость и изменить наш подход к расширению — чтобы шесть западнобалканских стран, каждая из них, а также Украина и Молдова вошли в нашу семью", — сказал журналистам министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

По его словам, расширение – это даже не бюрократическое предприятие. В данном случае речь идет об экспорте и защите определенной модели жизни свободных демократий.

Издание пишет, что расширение ЕС станет темой ежегодной речи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая будет произнесена 13 сентября. Также этот вопрос изучают Министры по европейским делам из 27 стран ЕС. Примечательно, что Германия и Франция также поддерживают эту идею.

Однако, как сообщается, пока неясно, сколько времени уйдет на полноценную интеграцию новых стран в ЕС. Предполагается, что это займет 7 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает идею поэтапного расширения, при котором страны сначала получат доступ к единому рынку, прежде чем станут полноправными членами ЕС.

Напомним, что 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил странам ЕС арбитражем, если останутся зерновые ограничения. По словам главы государства, Киев не заинтересован в том, чтобы идти на крайние меры, но другого выхода не будет, если некоторые страны ЕС не отменят свои санкции. При этом большая часть Евросоюза остается на стороне Украины и призывает снять зерновые ограничения.