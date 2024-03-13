Проросійська лідерка ультраправих Франції заявила, що РФ спровокувала "найдраматичнішу" кризу (відео)

Французька депутатка Марін Ле Пен заявила про зобов'язання висловити повагу та підтримку українському народу, який зазнає нападу росіян.

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Лідера парламентської фракції правої французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що напавши на Україну, Російська Федерація спровокувала війну на порозі Європейського Союзу і "найдраматичнішу" за останні 20 років геополітичну кризу. Про це вона написала у своєму акаунті в X (колишній Twitter).

"Вторгнувшись в Україну 24 лютого 2022 року, Росія спровокувала війну на порозі ЄС і геополітичну кризу, яка, безсумнівно, є найдраматичнішою за останні двадцять років", — йдеться у повідомленні.

Крім того, депутатка заявила про зобов'язання висловити підтримку українському народу, який зазнає нападу росіян.

"Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку", — наголосила Марін Ле Пен.

Позиція Марін Ле Пен щодо України

Лідерку французьких крайніх правих (другої найбільшої партії в парламенті) вважають проросійською депутаткою за неодноразову підтримку анексії Криму і наративів Кремля. Наприклад, 24 травня 2023 року Марін Ле Пен заявила, що вважає тимчасово окупований півострів легітимною частиною Росії.

Тоді ж депутатка стверджувала, що Крим був російським впродовж двох століть, а українським – протягом 60 років, подарованих диктатором із забаганки.

Чому в Ле Пен така позиція щодо Криму

Зазначимо, ще у 2017 році під час своєї передвиборчої кампанії Марін Ле Пен відкрито заявляла про свою дружбу з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Якщо ви кажете, що Росія є військовою небезпекою для інших країн Європи, я думаю, що ви помиляєтеся в аналізі ситуації", — зазначала вона в лютому в інтерв'ю для CNN. У тому ж інтерв'ю Ле Пен підтримала анексію Криму.

Вже у березні 2017 року лідер Кремля особисто зустрічав голову французької правої партії у Москві. Журналісти змогли дізнатися, що у 2014 році Марін Ле Пен отримала великий кредит розміром дев'ять мільйонів євро у Першому Чесько-російському банку.

У середині квітня 2022 року кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен відмовилася визнавати окупацію Криму Росією і заявила, що Європа має запобігти військовому злиттю РФ та Китаю.

Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що у п'ятницю, 22 вересня, прокуратура Парижа заявила, що депутатка Марін Ле Пен і 23 члени її партії "Національне об'єднання" мають постати перед судом за звинуваченням у нецільовому використанні коштів Європейського союзу.