У разі перемоги на виборах у Франції Ле Пен пообіцяла обмежити військову допомогу Україні

Якщо на парламентських виборах у Франції в неділю до влади прийдуть крайні праві, підтримка одного з найвідданіших прихильників Києва, найімовірніше, ослабне, вважають журналісти. Ле Пен заблокує або скасує всі проукраїнські ініціативи Макрона.

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Лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що якщо її партія переможе у другому турі парламентських виборів і сформує уряд, українським військам заборонять використовувати далекобійну французьку зброю для ударів по території Російської Федерації. Про це політик заявила в інтерв'ю CNN.

Марін Ле Пен пообіцяла, що вона завадить президенту Франції Емманюелю Макрону ввести війська на українську територію.

"Якщо Емманюель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти, то ніяких військ в Україну не буде. Останнє слово за прем'єр-міністром", — сказала вона.

Крім блокування можливого відправлення військ в Україну, Ле Пен заявила, що скасує дозвіл Києву на використання поставлених Францією ракет великої дальності по території Росії. Ле Пен заявила, що її єдина "червона лінія" щодо України — це запобігання перетворенню Франції на "співучасника" конфлікту за допомогою використання французьких ракет великої дальності проти цілей на російській території.

Зазначимо, у разі, якщо французькі війська перекинуть в Україну, то їх можуть розмістити вздовж кордону з Білоруссю і вздовж берегової лінії Дніпра на правобережжі. Так вважає співробітник Міністерства оборони Франції Вінсент Арбаретьє.

Нагадаємо, що в НАТО занепокоєні ризиками згуртованості західного військового альянсу, які несе із собою можливий прихід французьких ультраправих до влади, а також тим, що в найближчому майбутньому може послабитися прихильність Парижа до України.