У НАТО нервують через ризик приходу партії Марін Ле Пен в уряд Франції, — Euractiv

Представники НАТО стурбовані можливими пертурбаціями, які принесе ймовірний прихід до влади партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

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У НАТО занепокоєні ризиками згуртованості західного військового альянсу, які несе із собою можливий прихід французьких вкрай правих до влади, а також тим, що в найближчому майбутньому може послабитися прихильність Парижа до України. Про це на умовах анонімності Euractiv розповіли дипломати блоку.

Занепокоєння відбувається на тлі того, що вкрай права партія країни "Національне об'єднання" Марін Ле Пен готова здобути велику кількість місць у Національній асамблеї після другого туру дострокових парламентських виборів 7 липня та яка потенційно може мати право голосу за столом наступного уряду або виступити як сильна блокуюча меншість.

Крім того, деякі члени НАТО дедалі частіше критично ставляться до присутності Альянсу на східному фланзі Європи і ставлять під сумнів єдність і безперервність допомоги Україні.

Франція, поряд зі США, Німеччиною та Великою Британією, має значний вплив на довгострокову стратегію НАТО, зазначив дипломат НАТО. Вплив Франції на політику також набагато більший, ніж у невеликих країн, як Угорщина або Словаччина, які дотримуються стратегій, спрямованих проти підтримки України. Зміна курсу, припустили дипломати, подасть поганий приклад і орієнтуватиметься на Росію.

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Оскільки табір Макрона розвалений, а половина центристських депутатів Франції, як очікується, не повернуться до Національної асамблеї, зміна пріоритетів у ймовірному коаліційному уряді з "Національним об'єднанням" викликає питання.

Однак існує ризик того, що "Національне об'єднання" може спробувати здійснити "м'який і тонкий" вихід, заявив експерт з військових питань і спеціальний радник ліберального аналітичного центру Institut Montaigne Мішель Дюкло.

"Війська, які Франція направляє в НАТО, можуть бути нижчого рангу. Франція також може направити менше військ загалом", — вважає він.

Вищезгаданий дипломат НАТО також не виключає виходу Франції з військового командування альянсу. Це стає ще актуальнішим, оскільки на задньому плані маячить переобрання кандидата від республіканців США Дональда Трампа, який у лютому заявляв, що "заохотить" Росію атакувати членів НАТО, які не виконали свої фінансові зобов'язання.

Водночас у союзників не виникає справжніх побоювань щодо зобов'язань НАТО перед Україною, оскільки країни альянсу регулярно стикаються з виборами і приходом до влади різних політичних партій.

Варто зазначити, що МЗС РФ опублікувало повідомлення про вибори у Франції, проілюструвавши його фотографією Марін Ле Пен.

У відповідь права популістка обурилася і, як пише L`Express, назвала публікацію провокацією і "певною мірою втручанням" у справи Франції.

Нагадаємо, що в Кремлі прокоментували тріумф ультраправих у Франції, зазначивши, що підтверджуються тенденції, які раніше позначилися в цілому ряді європейських країн.