"Ми дуже уважно стежимо": у Кремлі прокоментували тріумф ультраправих у Франції

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу заявив, що європейські тенденції "підтверджуються".

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Кремль стежить за парламентськими виборами у Франції, на яких лідирує права партія "Національне об'єднання". Володимир Путін результатів першого туру виборів не коментував, зате висловився його прессекретар Дмитро Пєсков, який повідомив, що вони "стежать". Про це повідомляють росЗМІ, зокрема "Известия".

"Ми дуже уважно стежимо за перебігом цих виборів. Підтверджуються ті тенденції, які ще раніше окреслилися в цілій низці європейських країн, зокрема й у Франції. Дочекаємося другого, хоча переваги французьких виборців нам зрозумілі", — сказав він.

30 червня стало відомо, що права партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" (раніше "Національний фронт") здобула перемогу в першому турі позачергових парламентських виборів у Франції, набравши 33,4% голосів. Партія "Новий народний фронт" посіла друге місце з 27,98% голосів. На третьому місці коаліція президента Франції Емманюеля Макрона і його союзників із 20,76% голосів, від неї обрано двох депутатів.

Марін Ле Пен Фото: Getty Images

Після оголошення попередніх підсумків країною пронеслася хвиля масштабних протестів, для розгону учасників демонстрацій поліція застосовувала сльозогінний газ.

Нагадаємо, Емманюель Макрон 9 червня заявив про розпуск Національної асамблеї і про проведення дострокових виборів. Макрон наголосив, що країні необхідна ясна парламентська більшість, щоб "діяти в спокої та злагоді". У підсумку вперед вирвалися крайні праві на чолі з Марін Ле Пен.

Низка політичних експертів уже припустили, що відбуватиметься у Франції, якщо Марін Ле Пен та її союзники здобудуть перемогу в другому турі виборів.