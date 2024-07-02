"Мы очень внимательно следим": в Кремле прокомментировали триумф ультраправых во Франции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что европейские тенденции "подтверждаются".

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Кремль следит за проходящими во Франции парламентскими выборами, на которых лидирует правая партия "Национальное объединение". Владимир Путин результаты первого тура выборов не комментировал, зато высказался его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который сообщил, что они "следят". Об этом сообщают росСМИ, в том числе "Известия".

"Мы очень внимательно следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции. Дождемся второго, хотя предпочтения французских избирателей нам понятны", — сказал он.

30 июня стало известно, что правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт") одержала победу в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Партия "Новый народный фронт" заняла второе место с 27,98% голосов. На третьем месте коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона и его союзников с 20,76% голосов, от нее избраны два депутата.

Марин Ле Пен Фото: Getty Images

После объявления предварительных итогов по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ.

Напомним, Эмманюэль Макрон 9 июня заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что стране необходимо ясное парламентское большинство, чтобы "действовать в спокойствии и согласии". В итоге вперед вырвались крайне правы во главе с Марин Ле Пен.

Ряд политических экспертов уже предположили, что будет происходить во Франции, если Марин Ле Пен и ее союзники одержат победу во втором туре выборов.