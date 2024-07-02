Крайне правые и Марин Ле Пен: четыре мрачных сценария будущего Франции

Политический эксперт, 20 лет проживший во Франции, считает, что успех Марин Ле Пен и ее правых националистов принесет хаос.

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Во Франции ультраправые с большим отрывом выиграли первый тур внеочередных парламентских выборов 30 июня и оказались в шаге от власти. Левая коалиция "Новый народный фронт" оказалась на втором месте, центристский альянс Эмманюэля Макрона — на третьем месте, а правоцентристская партия Республиканцев — 10% голосов. Уже начались протесты из-за победы Марин Ле Пен и ее соратников и эксперт Джонатан Миллер предполагает, как далее будут развиваться события. По его мнению, Францию ждет один из четырех мрачных сценариев, пишет Daily Mail.

Второй тур выборов состоится 7 июля, он должен окончательно определить распределение 577 мест в парламенте Франции.

Марин Ле Пен Фото: Getty Images

Осталось пять дней, чтобы спасти не только президентство Эмманюэля Макрона, но и политическую стабильность страны.

Сам Макрон признал, что Франция может скатиться к беспорядкам, бунтам и даже гражданской войне, если, что кажется весьма вероятным, Марин Ле Пен и ее правые националисты получат в эти выходные значительное большинство в Национальной ассамблее.

Парижские магазины и правительственные учреждения уже баррикадируют свои помещения. Отменен отпуск полиции.

В воскресенье вечером 30 июня тысячи левых демонстрантов вышли на улицы Парижа и других французских городов в знак протеста против победы Ле Пен.

Протесты против Марин Ле Пен и ее партии

Макрон уже растерял свое большинство в Национальной ассамблее из-за поспешно созванных всеобщих выборов в прошлое воскресенье, на которых его партия "Возрождение" (ранее "Вперед!") и ее сторонники по коалиции были унижены партией Ле Пен "Национальное объединение" (RN).

Теперь французские санкюлоты готовятся снова проголосовать во втором, решающем туре, который определит окончательное распределение мест в парламенте.

"Опросы показывают, что Макрон движется к очередному сокрушительному поражению, а также к вероятности кровопролития или чего-то похуже, поскольку крайне левые агитаторы восстают против роста поддержки правых", — отмечает Миллер.

Протесты против Марин Ле Пен и ее партии

Миллионы гостей, прехавшие на Олимпийские игры, которые начнутся чуть больше чем через три недели, могут увидеть уличные бои, а не беззаботную толпу фанатов спорта.

Миллер считает, что в кризисе виноват сам Макрон.

"Его часто называют реинкарнацией Наполеона, и он наконец-то встретил свое Ватерлоо. Винить в этом ему следует только себя. Это было его собственным капризным решением распустить Национальную ассамблею после того, как его партия показала слабые результаты на выборах в Европейский парламент в прошлом месяце", — отмечает Миллер.

Президент сделал ставку на то, что французские избиратели решительно отвернутся от Ле Пен, когда дело дойдет до всеобщих (а не европейских) выборов, — но он проиграл, причем с разгромом.

Теперь, по мнению Миллера, существуют четыре вероятных сценария развития событий в грядущие выходные и все они вызывают тревогу.

Четыре сценария развития событий во Франции после второго тура выборов

Первый сценарий — и наиболее вероятный — заключается в том, что партия Ле Пен RN снова победит, но ей не удастся получить абсолютного большинства. Это рецепт политической катастрофы. Парламент Франции погрузится в хаос, а страна станет неуправляемой.

Почему? Потому что если правительство не будет сформировано, невыборный "Государственный совет", состоящий из вышедших на пенсию политиков (многие из которых — союзники Макрона), будет контролировать ведение ежедневной работы правительства, но не будет иметь полномочий для внедрения новых мер. Это означало бы политический паралич, финансовые потрясения, разочарование избирателей — и, вполне возможно, учитывая зияющий дефицит демократии — уличные баталии.

Второй сценарий предполагает, что RN действительно получает абсолютное большинство и формирует правительство – но это вызывает широкомасштабное восстание крайне левых. Опять же, можно ожидать широкомасштабного насилия, грабежей и нападений на полицию. Левые профсоюзы уже пригрозили забастовкой в ​​случае победы RN, остановив общественный транспорт и государственные службы. Сотни госслужащих поклялись не подчиняться такому правительству, которое они называют "фашистским".

Третий сценарий еще хуже. В нем левые прокладывают себе путь к большинству, заключая теневые сделки за закрытыми дверями с остатками потрепанной партии Макрона. Это также гарантирует политическую нестабильность, поскольку станет еще одним вопиющим упреком демократическому выбору, сделанному избирателями. Независимо от того, как именно будет достигнута победа левых, она, скорее всего, ввергнет страну в финансовый кризис, поскольку нервные рынки облигаций лишат страну поддержки государственного долга, составляющего почти 3 триллиона евро.

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен Фото: RFI

Четвертый сценарий предполагает, что отчаявшийся, загнанный в угол Макрон объявит "чрезвычайное положение" и захватит абсолютную власть в соответствии со статьей 16 Конституции — на фоне предупреждений о вооруженном конфликте.

"Я не преувеличиваю: даже Макрон признает, что Франция — это пороховая бочка", — считает Миллер. Он напомнил, что в подкасте на прошлой неделе Эмманюэль Макрон заявил, что его политические оппоненты разжигают напряженность между общинами и "подталкивают людей к гражданской войне".

Напомним, ранее Фокус писал, кто такая Марин Ле Пен и как ее партия "Национальное объединение", сменив название, старалась избавиться от скандального прошлого.