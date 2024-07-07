Выборы во Франции: альянс левых неожиданно вышел на первое место, партия Ле Пен — на третьем

Ультраправая партия "Национальное объединение" получает от 115 до 150 мест в парламенте, в то время как союз левых политиков "Новый народный фронт" — от 175 до 205 мест.

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Результаты парламентских выборов во Франции преподнесли сюрприз. Экзитполы прогнозируют победу альянса левых "Новый народный фронт", второе место — коалиции сторонников действующего президента "Вместе за республику" Эмманюэля Макрона и третье место партии "Национальное обединение" Марин Ле Пен. Об этом свидетельствует прогноз Elabe по заказу BFM TV, RMC и La Tribune Dimanche.

Всего во втором туре выборов распределят 577 мест в парламенте. В первом туре свои мандаты получили 76 депутатов, среди них 39 от "Национального объединения", 32 от "Нового народного фронта" и два от коалиции Макрона.

Второй тур выборов во Франции

Согласно экзитполам, ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает от 115 до 150 мест в парламенте, союз левых политиков "Новый народный фронт" — от 175 до 205 мест, а сторонники действующего президента Эмманюэля Макрона "Вместе за республику" — от 150 до 175 мандатов.

Выборы во Франции

Таким образом, ни одна из партий не получает парламентского большинства, отмечает BFMTV.

Напомним, во втором туре выборов была необычно высокая явка. На 12:00 она составила 26,63% — выше, чем показатель на то же время в первом туре. К 17:00 явка составила 59,71% и достигла рекордного показателя с 1981 года. Явка на 17:00 в первом туре, прошедшем 30 июня, была меньше — 59,39%.

К концу дня, по оценке BFM TV и Le Monde, явка составила 67,1% — по сравнению с 66,71% в первом туре.

Однако в Париже на всякий случай подготовились к вероятным беспорядкам. Модные бутики и рестораны прикрыли витрины щитами, а на улицы вывели 30 тысяч полицейских.