Младший сын Трампа стал студентом престижного университета

По словам Дональда Трампа, его сын поступил во множество колледжей, но остановил свой выбор на самой известной бизнес-школе США.

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18-летний Бэррон, младший сын американского политика и бизнесмена Дональда Трампа и его жены Мелании, поступил в Нью-Йоркский университет. Он начал обучение в Школе бизнеса Стерна, которая является одной из самых известных и престижных в мире, пишет Daily Mail.

В мае молодой человек окончил академию Оксбриджа в Палм-Бич, и до последнего момента место его дальнейшего обучения держалось в тайне, пока Дональд Трамп публично не озвучил ответ на этот вопрос.

"Его приняли во множество колледжей. Он очень умный парень, и он пойдет в бизнес-школу Stern, которая является отличной школой в Нью-Йоркском университете. Это очень качественное место. Ему понравилось. Ему понравилась школа. Нам понравился Нью-Йоркский университет. Я знаю Нью-Йоркский университет уже давно, но он один из самых рейтинговых. Мы выбрали школу Стерна. Он очень способный ребенок, но он уже не ребенок. Он просто перешел в нечто большее, чем просто ребенок. Он отлично справляется", – заявил кандидат в президенты в комментарии таблоиду.

Stern входит в число лучших бизнес-школ Америки с очень избирательной программой бакалавриата, поскольку только около 1 из 20 абитуриентов добиваются успеха. Среди известных выпускников — Алан Гринспен, бывший председатель Федеральной резервной системы, и Кеннет Лангоне, основатель и финансист Home Depot.

По словам Трампа, который закончил Уортонскую школу Пенсильванского университета, они сначала рассматривали для сына именно это учебное заведение, но затем выбрали Нью-Йоркский университет.

Кроме учебы, Бэррон планирует продолжить играть в футбол в колледже. Он известен своей фанатичной любовью к этому виду спорта и играл за одну из молодежных команд DC United.

Кампус Нью-Йоркского университета находится недалеко от башни Трампа на Манхэттене, где Баррон провел большую часть своего детства до того, как его отец стал президентом.

Сокурсники Трампа-младшего уже знают о том, кто будет учиться вместе с ними. Один студент предположил, что Бэррону придется принять прогрессивные взгляды, если он хочет завести роман со студентками в печально известном колледже левого толка.

"Он собирается в Нью-Йоркский университет, так что если его хоть немного интересуют девушки, он станет своего рода либералом", — сказал собеседник издания.

Несколько студентов отметили, что готовы судить о Бэрроне по его собственным заслугам, а не по каким-либо предубеждениям.

Сокурсники Бэррона Трампа высказали свое мнение о нем

"Мне его очень жаль, он не выбирал такую ​​жизнь", — сказала одна студентка.

"Его отец — это его отец, и он самостоятельный человек. Поэтому я не собираюсь его судить", — согласилась другая, добавив, что она определенно рассмотрит возможность дружбы.

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