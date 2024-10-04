Мелания Трамп публично выступила против инициативы мужа-кандидата: о чем речь (видео)

Дональд Трамп обещает запретить аборты, когда станет президентом США. У его жены по этому поводу совершенно иная позиция.

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Бывшая и, возможно, будущая первая леди США Мелания Трамп пошла наперекор своему мужу-республиканцу, который обещает в случае избрания президентом запретить аборты. В книге мемуаров, выход которой запланирован на начало декабря, она написала, что каждая женщина имеет право самостоятельно распоряжаться своим телом и в том числе сама решает, делать ей аборт или нет, пшет The Guardian.

54-летняя Мелания уверена, что только женщинам решать, рожать или нет, и никто не должен вмешиваться, в том числе и правительство.

"Почему кто-то, кроме самой женщины, должен иметь право определять, что она делает со своим телом? Основополагающее право женщины на индивидуальную свободу, на свою собственную жизнь дает ей право прервать беременность, если она этого захочет. Ограничение права женщины выбирать, прерывать ли нежелательную беременность, равносильно лишению ее контроля над собственным телом. Я пронесла это убеждение с собой на протяжении всей своей взрослой жизни", – пишет миссис Трамп.

Мемуары Мелании Трамп появятся на полках книжных магазинов через месяц после выборов

Она отмечает, что ее убеждения относительно права на аборт исходят из "основного набора принципов", в основе которых лежат "индивидуальная свобода" и "личная свобода", где "нет места для переговоров".

Мелания поддержала женщин, которые борются за репродуктивные права.

"Лозунг "Мое тело, мой выбор" обычно ассоциируется с женщинами-активистками и теми, кто поддерживает сторону сторонников выбора в дебатах. Но если вы действительно задумаетесь об этом, то "Мое тело, мой выбор" применимо к обеим сторонам — право женщины принимать независимое решение, касающееся ее собственного тела, включая право выбирать жизнь. Личная свобода", – уверена жена Трампа.

Вопрос запрещения абортов – не последний в предвыборной риторике кандидата-республиканца. В 2022 году в деле Верховного суда Доббс против Джексона три судьи, назначенные, когда Дональд Трамп был президентом, проголосовали за отмену решения по делу Роу против Уэйда, которое защищало федеральные права на аборт с 1973 года. С тех пор штаты, управляемые республиканцами, ввели запреты на аборты.

Когда это произошло, Трамп пытался присвоить себе это решение, параллельно раздумывая о том, как отвести от себя ярость избирательниц, на права которых посягнули власти. Он поспешил заявить, что права на аборт должны решаться штатами.

Республиканцы не впервые нарываются на гнев из-за угнетения репродуктивных прав. Так, сенатор Джей Ди Вэнс, кандидат Дональда Трампа на пост вице-президента, дал понять, что поддержит общенациональный запрет абортов. Он назвал нерожавших женщин "бездетными кошатницами", чем разозлил даже таких звезд как Дженнифер Энистон и Тейлор Свифт. Последняя и вовсе открыто заявила, что поддержит на выборах кандидата от Демократической партии Камаллу Харрис. Трамп поспешил написать в соцсети, что он "ненавидит Тейлор Свифт", зная о том, что у нее только в соцсети свыше 280 миллионов подписчиков. Многие из них – потенциальный электорат.

Возвращаясь к мемуарам, копию которых еще до публикации получило издание, добавим, что прежде чем обсуждать аборты, Мелания Трамп говорит, что она не согласна со своим мужем по некоторым аспектам иммиграционной политики, не в последнюю очередь как иммигрантка.

Миссис Трамп также рассказывает о своих отношениях с мужем в новой книге

"Иногда возникающие политические разногласия между мной и моим мужем являются частью наших отношений, но я считала, что лучше решать их в частном порядке, чем публично бросать ему вызов", – подчеркнула Мелания.

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп продает кулон "Всех матерей" за $245.