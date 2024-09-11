Тейлор Свифт поддержала одного из кандидатов на пост президента США

Пост суперзвезды прококмментировали представители обоих лагерей, а СМИ говорят о том, что ее слово имеет огромный вес в предвыборной гонке.

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34-летняя американская певица Тейлор Свифт, которая является одной из самых влиятельных персон в мировом шоу-бизнесе и имеет огромное влияние на свою аудиторию, выступила в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом она написала в Instagram, где на ее страницу подписаны 284 миллиона человек.

Сообщение артистки появились после дебатов Камалы Харрис и ее соперника Дональда Трампа. По словам Тейлор, она, как и все американцы, смотрела их по телевидению.

Свифт написала, что недавно на сайте Трампа появилось сообщение от ее имени, сгенерированное ИИ, где она якобы поддерживает республиканца.

"Это действительно вызвало у меня страхи по поводу ИИ и опасности распространения дезинформации. Это привело меня к выводу, что мне нужно быть очень открытой в отношении моих реальных планов на эти выборы как избирателю. Самый простой способ бороться с дезинформацией — говорить правду", – говорится в публикации.

Артистка заявила, что она поддерживает Харрис и Тима Уолза, которого Камала в случае победы назначит вице-президентом:

"Я голосую за @kamalaharris, потому что она борется за права и дела, которые, как я считаю, нуждаются в воине, чтобы отстаивать их. Я думаю, что она – твердый, одаренный лидер, и я верю, что мы можем достичь гораздо большего в этой стране, если нас будет вести спокойствие, а не хаос. Я был так воодушевлен и впечатлен ее выбором напарника @timwalz, который десятилетиями отстаивал права ЛГБТК+, ЭКО и право женщины на собственное тело".

Свифт призвала своих поклонников зарегистрироваться и проголосовать.

Свой пост она подписала "Бездетная кошатница". Это отсылка к словам кандидата в вице-президенты, сенатора Джея Ди Вэнса, который называл женщин- демократок и их сторонников "кучей бездетных кошатниц, несчастных в своей жизни и в выборе, который они сделали". Для иллюстрации поста Тейлор выбрала фото, где позирует со своим котом Бенджамином Баттоном.

Пресс-секретарь кампании Трампа Каролин Ливитт уже прокомментировала пост Свифт.

"Это еще одно доказательство того, что Демократическая партия, к сожалению, является партией богатой элиты. И Тейлор Свифт может создавать отличную музыку, но она не понимает трудностей обычных, трудолюбивых семей, а президент Трамп выступает от имени этих трудолюбивых, борющихся семей, которые не имеют привилегии, как Тейлор Свифт, жить в закрытом сообществе, которым нужно, чтобы их местная полиция финансировалась, которые хотят своего права Второй поправки защищать себя и свою семью, потому что у них нет вооруженной охраны, как у Тейлор Свифт", – заявила она.

Тим Уолз узнал об публикации певицы в режиме реального времени во время интервью на MSNBC.

"Я невероятно благодарен Тейлор Свифт. Я говорю это как владелец кошки. Вот такая смелость нам нужна в Америке. Это возможность Swifties: KamalaHarris.com — идите туда", – сказал политик.

По мнению СМИ, поддержка Свифт, которая оказывает колоссальное влияние на экономику страны благодаря своему феномену, многого стоит.

"Поддержка Свифт, сделанная через несколько минут после того, как Харрис и Трамп сошли со сцены дебатов в Филадельфии, дает Харрис непревзойденного звездного спонсора и колоссальный заряд адреналина для ее кампании, особенно среди молодых избирателей, которых она пытается привлечь", – пишет The New York Times.

Ранее Фокус писал, что Тейлор Свифт оказалась родственницей французского короля Людовика XIV.