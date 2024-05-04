Тейлор Свифт оказалась родственницей французского короля Людовика XIV (фото)

Артистку называют королевой современной поп-музыки, а теперь оказалось, что она действительно имеет королевские корни. Английские предки знаменитости впоследствии эмигрировали в США.

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34-летняя американская певица Тейлор Свифт оказалась давней родственницей французского короля Людовика XIV. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на платформу MyHeritage.

Прапрапрапрапрапрадедом монарха был английский аристократ XV века Джон де ла Поль, граф Линкольн. У него был брат Уильям. А его прямая правнучка в 19-м поколении — Тейлор Свифт.

Интересно, что певицу называют королевой современной поп-музыки, а теперь оказалось, что она действительно имеет королевские корни.

Связь Тейлор Свифт и короля Людовика XIV Фото: MyHeritage

В 17 веке английские предки Тейлор Свифт по отцовской линии выехали в американские колонии и поселились в Массачусетсе, а через несколько поколений прибыли в Пенсильванию.

Как известно, Людовика XIV называли "королем-солнцем". Монарх построил знаменитый дворец в Версале, который стал официальной резиденцией короля в 1682 году. Его современная родственница также увлекается роскошной недвижимостью, вкладывая десятки миллионов долларов в виллы и апартаменты.

Людовик XIV Фото: Википедия

"По случаю концертного тура Тейлор Свифт в Париже наша команда MyHeritage решила погрузиться в семейную историю [Тейлор], чтобы проверить, есть ли у нее французские корни, скрытые где-то в семейном прошлом. Королева поп-музыки является родственницей Короля-Солнца. Это действительно поэтическое откровение", — рассказал директор по исследованиям платформы Рой Мандел.

Кто такая Тейлор Свифт

Американская певица стала долларовой миллиардером, которая заработала свой капитал на музыкальном творчестве. В ее активе — около 300 наград, более 10 статуэток "Грэмми", а в 2023 году имя артситки, по версии журнала Time, заняло почетное место "Человек года".

Тейлор Свифт Фото: Getty

Напомним, Тейлор Свифт оказалась родственницей Эмили Дикинсон.

Также Фокус писал о новом альбоме Тейлор Свифт.