"Отдел измученных поэтов": Тейлор Свифт представила новый альбом

Свой альбом Тейлор анонсировала еще в феврале, на церемонии премии "Грэмми".

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34-летняя американская певица выпустила свой 11-ый студийный альбом под названием "Отдел измученных поэтов" (The Tortured Poets Department, или TTPD: The Anthology), о чем сообщила 284 миллионам подписчиков в Instagram.

О том, что вскоре порадует фанатов новым альбомом, артистка сказала во время посещения церемонии "Грэмми" в феврале этого года, а теперь сдержала свое слово.

Всего у The Tortured Poets Department четыре версии, а также 16 песен и бонус-трек под названием The Manuscript. Первым синглом пластинки стала композиция Fortnight при участии рэпера и певца Post Malone. Тейлор также выпустила мрачный тизер клипа на песню, который выйдет вечером 19 апреля.

Когда в 18 апреля вечером альбом появился на стриминговых платформах, Свифт описала его.

"Антология новых произведений, отражающих события, мнения и чувства мимолетного и фаталистического момента времени, одновременно сенсационного и печального. Этот период жизни автора уже закончился, глава закрыта и заколочена. Не за что мстить, нечего сводить счеты, когда раны зажили. И после дальнейшего размышления выяснилось, что многие из них были совершены самим собой. Этот писатель твердо уверен, что наши слезы становятся святыми в виде чернил на странице. Как только мы расскажем нашу самую печальную историю, мы сможем освободиться от нее. И тогда все, что останется, — это измученная поэзия. Отдел измученных поэтов больше не работает", – гласит пост под каруселью черно-белых фото.

Есть три дополнительные версии "Отдела замученных поэтов": "Болтер", "Альбатрос" и "Черный пес". Каждая версия, которую слушатели могут предварительно заказать, также содержит эксклюзивный трек.

Через день после анонса своего альбома Свифт опубликовала официальный трек-лист пластинки. Она также сотрудничает с другими артистами. Кроме Post Malone, это Fortnight и Florence & The Machine в песне Florida.

Кроме песен, Свифт включила в альбом "краткое стихотворение".

Ранее Фокус писал, что Свифт, которая попала в рейтинг миллиардеров, предлагали 9 миллионов долларов за частный концерт в ОАЭ.