"Відділ змучених поетів": Тейлор Свіфт представила новий альбом

Свій альбом Тейлор анонсувала ще в лютому, на церемонії премії "Греммі".

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34-річна американська співачка випустила свій 11-ий студійний альбом під назвою "Відділ змучених поетів" (The Tortured Poets Department, або TTPD: The Anthology), про що повідомила 284 мільйонам підписників в Instagram.

Про те, що незабаром порадує фанатів новим альбомом, артистка сказала під час відвідування церемонії "Греммі" в лютому цього року, а тепер дотримала свого слова.

Загалом у The Tortured Poets Department чотири версії, а також 16 пісень і бонус-трек під назвою The Manuscript. Першим синглом платівки стала композиція Fortnight за участю репера і співака Post Malone. Тейлор також випустила похмурий тизер кліпу на пісню, який вийде ввечері 19 квітня.

Коли 18 квітня ввечері альбом з'явився на стримінгових платформах, Свіфт описала його.

"Антологія нових творів, що віддзеркалюють події, думки і почуття швидкоминулого і фаталістичного моменту часу, водночас сенсаційного і сумного. Цей період життя автора вже закінчився, главу закрито і забито. Немає за що мстити, нема чого зводити рахунки, коли рани загоїлися. І після подальших роздумів з'ясувалося, що багато хто з них був скоєний самим собою. Цей письменник твердо впевнений, що наші сльози стають святими у вигляді чорнила на сторінці. Щойно ми розповімо нашу найсумнішу історію, ми зможемо звільнитися від неї. І тоді все, що залишиться, — це змучена поезія. Відділ змучених поетів більше не працює", — свідчить пост під каруселлю чорно-білих фото.

Є три додаткові версії "Відділу закатованих поетів": "Болтер", "Альбатрос" і "Чорний пес". Кожна версія, яку слухачі можуть попередньо замовити, також містить ексклюзивний трек.

Через день після анонсу свого альбому Свіфт опублікувала офіційний трек-лист платівки. Вона також співпрацює з іншими артистами. Крім Post Malone, це Fortnight і Florence & The Machine у пісні Florida.

Крім пісень, Свіфт включила в альбом "короткий вірш".

Раніше Фокус писав, що Свіфт, яка потрапила в рейтинг мільярдерів, пропонували 9 мільйонів доларів за приватний концерт в ОАЕ.