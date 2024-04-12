Тейлор Свифт предлагали 9 миллионов долларов за приватный концерт в ОАЭ

Певица отказалась выступать даже за такой солидный гонорар. Сейчас у нее перерыв в концертном туре.

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Тейлор Свифт предлагали выступить на приватной вечеринке в Объединенных Арабских Эмиратах. Гонорар составил бы 9 миллионов долларов. Но суперзвезда отказалась. Об этом сообщил рэпер Френч Монтана, которому также сделали предложение, но не настолько выгодное, пишет Daily Mail.

French Montana поделился теперь удаленным скриншотом сообщений, показывающим, что ему предлагают 1 миллион долларов за выступление вместе со звездой.

Имя Свифт было размыто. Сам рэпер написал: "Кто-то только что прислал мне предложение о шоу, кому, как вы думаете, платят 9 миллионов, лол?".

Позже, выступая на шоу, Монтана рассекретил имя второй звезды.

Френч Монтана

"У них было предложение о шоу для меня и Тейлор — ей 9 миллионов долларов, мне 1 миллион долларов. Где-то в Эмиратах", — Тейлор Свифт отклонила предложение. Согласился ли сам Монтана – неизвестно. У кого намечалась шикарная вечеринка — он также не сообщил.

Сейчас у Тейлор двухмесячный перерыв после концертного тура The Eras Tour. И она собирается посетить музыкальный фестиваль Coachella на этих выходных вместе с бойфрендом Трэвисом Келси.

Пара уже остановилась в эксклюзивном The Madison Club в Ла-Кинте, Калифорния. Выбрав отель из-за его строгой политики конфиденциальности: не члены клуба не могут войти на территорию.

"Они хотят уединения, поэтому Мэдисон-клуб идеально подходит. Они не хотят, чтобы на них пристально смотрели, они хотят иметь возможность ослабить бдительность и чувствовать себя комфортно", — сообщил источник.

Так что, не исключено, что Тейлор отказалась выступать в ОАЭ просто потому что хочет отдохнуть и не нуждается в деньгах. Ее состояние сейчас составляет 1,1 миллиарда долларов.

Тейлор Свифт и Трэвис Келли Фото: Getty Images

К тому же Тейлор на "Коачелле" хочет поддержать свою подругу Лану Дель Рей.

Первые выходные Фестиваля музыки и искусств Coachella Valley 2024 года начнутся в Индио, штат Калифорния, в пятницу, 12 апреля; Лана выступит на сцене Coachella в пятницу в 11:20.

Но не все звезды так легко отказываются от эксклюзивных предложений миллиардеров о частных концертах. Так, в 2022 году на свадьбе британского богача Алана Ховарда за 3 миллиона долларов выступала Леди Гага.

А Рианна совсем недавно развлекала гостей на предсвадебной вечеринке Ананта Амбани в Индии. Ей заплатили 6 миллионов долларов.