Британский миллиардер Алан Ховард устроил шикарную тайную свадьбу в Италии
Алан, который "стоит" более трех миллиардов долларов, женился на шеф-поваре Кэролайн Байрон. Развлекала гостей Леди Гага
59-летний британский миллиардер Алан Ховард женился на 33-летнем шеф-поваре Кэролайн Байрон из США. Миллиардер устроил роскошную закрытую свадьбу на озере Комо в Италии, которая обошлась ему в 10 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.
Виллу готовили к торжеству целый месяц, закрыв для публики. Гостей развлекали фейерверками и выступлением певицы Леди Гага.
Кэролайн Байрон – известный модный шеф-повар, прославившаяся своими безглютеновыми рецептами, владелица компании Simply Caro, а завидный жених Ховард – прославился своими выгодными инвестициями. В 2008 году одной из самых прибыльных управляющих компаний в мире стала лондонская Brevan Howard Asset Management, основанная Аланом Ховардом в 2003 году. Также он является крупнейшим спонсором Консервативной партии и главой группы лоббистов Conservative Friends of Israel.
На свадьбе было немало селебрити, среди них певица Пикси Лотт, которая вышла замуж в начале этого месяца и модель Виктория Сильверстедт со своим очередным бойфрендом. Неизвестно, была ли на торжестве принцесса Беатрис – она близкая подруга Кэролайн. Именно Виктория опубликовала несколько сториз со свадьбы, из которых стало ясно, что церемония была роскошной.
На старинную виллу Ольмо гостей доставляли на катерах. Сама свадьба была шикарной, но закрытой от посторонних глаз.
Сообщается, что Алан заплатил 1,3 миллиона евро, чтобы закрыть особняк 18-го века и парк на берегу озера почти на месяц. Местные жители и туристы были возмущены. Официально Алан и Кэролайн поженились еще в 2020 году, но неясно когда именно это произошло и где. Также сообщалось, что у них родилась дочь.
Миллиардер невероятно скрытен и редко появляется на страницах таблоидов. Его избранница куда более публичная особа.
Свадьба прошла по еврейскому обряду. Только на цветы было потрачено полмиллиона фунтов, еще в три миллиона обошлось выступление Леди Гаги, это если не учитывать, во сколько обошелся ее райдер. Всего на свадьбе присутствовало 250 гостей.
Алан Ховард вырос в Лондоне, посещал гимназию Хасмонеев для мальчиков из ортодоксальных еврейских семей, получил степень магистра в Имперском колледже Лондона.
В 2014 году Ховард занял 53-е место в списке самых богатых британцев от Sunday Times. За всю свою жизнь он дал всего лишь несколько интервью, в Сети практически нет его снимков. Известно, что он был женат на француженке по имени Сабина, у пары – четверо детей.
В 2010 году Пикси Лотт получила 25 тысяч фунтов стерлингов за выступление на бар-мицве 13-летнего Дэниела, сына Ховарда.
В том же году миллиардер спешно переехал в Женеву, еще через пять лет развелся. А в 2017-м, не объясняя причин, он вернулся в Лондон.
Бизнесмен владеет рядом объектов недвижимости в Лондоне, а в марте 2008 года купил просторную квартиру у Центрального парка в Нью-Йорке за 11 миллионов долларов.
Был втянут в скандал с картиной Моне, стоимлстью в 43 миллиона долларов, которую он приобрел в 2010 году у лондонского арт-дилера, а потом выяснилось, что полотно принадлежало бывшей первой леди Филиппин Имельде Маркос и было украдено ее помощником.
Вилла Ольмо, где таинственный миллиардер сыграл свадьбу – знаменитое место и местная достопримечательность. Оно было построено маркизом Инноченцо Одескальки в 1797 году, его украшают скульптуры Франческо Карабелли.
На вилле любили отдыхать Наполеон Бонапарт и австрийские императоры Франц II и Фердинанд I.
В 1924 году вилла стала собственностью города и сейчас используется для проведения культурных мероприятий и художественных выставок.