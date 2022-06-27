Британский миллиардер Алан Ховард устроил шикарную тайную свадьбу в Италии

Алан, который "стоит" более трех миллиардов долларов, женился на шеф-поваре Кэролайн Байрон. Развлекала гостей Леди Гага

59-летний британский миллиардер Алан Ховард женился на 33-летнем шеф-поваре Кэролайн Байрон из США. Миллиардер устроил роскошную закрытую свадьбу на озере Комо в Италии, которая обошлась ему в 10 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

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Виллу готовили к торжеству целый месяц, закрыв для публики. Гостей развлекали фейерверками и выступлением певицы Леди Гага.

Кэролайн Байрон – известный модный шеф-повар, прославившаяся своими безглютеновыми рецептами, владелица компании Simply Caro, а завидный жених Ховард – прославился своими выгодными инвестициями. В 2008 году одной из самых прибыльных управляющих компаний в мире стала лондонская Brevan Howard Asset Management, основанная Аланом Ховардом в 2003 году. Также он является крупнейшим спонсором Консервативной партии и главой группы лоббистов Conservative Friends of Israel.

[ + – ] Свадьба Алана Ховарда и Кэролайн Байрон Фото: Getty Images

На свадьбе было немало селебрити, среди них певица Пикси Лотт, которая вышла замуж в начале этого месяца и модель Виктория Сильверстедт со своим очередным бойфрендом. Неизвестно, была ли на торжестве принцесса Беатрис – она близкая подруга Кэролайн. Именно Виктория опубликовала несколько сториз со свадьбы, из которых стало ясно, что церемония была роскошной.

[ + – ] Свадьба Алана Ховарда Фото: Скриншот [ + – ] Свадьба Алана Ховарда Фото: Скриншот

На старинную виллу Ольмо гостей доставляли на катерах. Сама свадьба была шикарной, но закрытой от посторонних глаз.

Сообщается, что Алан заплатил 1,3 миллиона евро, чтобы закрыть особняк 18-го века и парк на берегу озера почти на месяц. Местные жители и туристы были возмущены. Официально Алан и Кэролайн поженились еще в 2020 году, но неясно когда именно это произошло и где. Также сообщалось, что у них родилась дочь.

[ + – ] Кэролайн Байрон с дочкой Фото: Соцсети

Миллиардер невероятно скрытен и редко появляется на страницах таблоидов. Его избранница куда более публичная особа.

Свадьба прошла по еврейскому обряду. Только на цветы было потрачено полмиллиона фунтов, еще в три миллиона обошлось выступление Леди Гаги, это если не учитывать, во сколько обошелся ее райдер. Всего на свадьбе присутствовало 250 гостей.

[ + – ] Леди Гага на свадьбе Алана Ховарда Фото: Соцсети [ + – ] Леди Гага на свадьбе Алана Ховарда Фото: Соцсети

Алан Ховард вырос в Лондоне, посещал гимназию Хасмонеев для мальчиков из ортодоксальных еврейских семей, получил степень магистра в Имперском колледже Лондона.

В 2014 году Ховард занял 53-е место в списке самых богатых британцев от Sunday Times. За всю свою жизнь он дал всего лишь несколько интервью, в Сети практически нет его снимков. Известно, что он был женат на француженке по имени Сабина, у пары – четверо детей.

В 2010 году Пикси Лотт получила 25 тысяч фунтов стерлингов за выступление на бар-мицве 13-летнего Дэниела, сына Ховарда.

В том же году миллиардер спешно переехал в Женеву, еще через пять лет развелся. А в 2017-м, не объясняя причин, он вернулся в Лондон.

[ + – ] Алан Ховард - скрытный британский миллиардер Фото: соцсети

Бизнесмен владеет рядом объектов недвижимости в Лондоне, а в марте 2008 года купил просторную квартиру у Центрального парка в Нью-Йорке за 11 миллионов долларов.

Был втянут в скандал с картиной Моне, стоимлстью в 43 миллиона долларов, которую он приобрел в 2010 году у лондонского арт-дилера, а потом выяснилось, что полотно принадлежало бывшей первой леди Филиппин Имельде Маркос и было украдено ее помощником.

Вилла Ольмо, где таинственный миллиардер сыграл свадьбу – знаменитое место и местная достопримечательность. Оно было построено маркизом Инноченцо Одескальки в 1797 году, его украшают скульптуры Франческо Карабелли.

На вилле любили отдыхать Наполеон Бонапарт и австрийские императоры Франц II и Фердинанд I.

В 1924 году вилла стала собственностью города и сейчас используется для проведения культурных мероприятий и художественных выставок.