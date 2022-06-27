Британський мільярдер Алан Говард влаштував шикарне таємне весілля в Італії

Алан, який "коштує" понад три мільярди доларів, одружився з шеф-кухаркою Керолайн Байрон. Розважала гостей Леді Гага.

59-річний британський мільярдер Алан Говард одружився з 33-річною шеф-кухаркою Керолайн Байрон зі США. Мільярдер влаштував розкішне закрите весілля на озері Комо в Італії, яке коштувало йому 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

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Віллу готували до урочистостей цілий місяць, закривши для публіки. Гостей розважали феєрверками та виступом співачки Леді Гаги.

Керолайн Байрон — відома модна шеф-кухарка, який прославилася своїми безглютеновими рецептами, власниця компанії Simply Caro, а завидний наречений Говард прославився своїми вигідними інвестиціями. У 2008 році однією з найприбутковіших компаній у світі стала лондонська Brevan Howard Asset Management, заснована Аланом Говардом у 2003 році. Також він є найбільшим спонсором Консервативної партії та головою групи лобістів Conservative Friends of Israel.

[ + – ] Весілля Алана Говарда та Керолайн Байрон Фото: Getty Images

На весіллі було чимало селебріті, серед них співачка Піксі Лотт, яка одружилася на початку цього місяця, і модель Вікторія Сільверстедт зі своїм черговим бойфрендом. Невідомо, чи була на урочистості принцеса Беатріс, близька подруга Керолайн. Саме Вікторія опублікувала кілька сторіс із весілля, з яких стало ясно, що церемонія була розкішною.

[ + – ] Весілля Алана Говарда Фото: Скриншот [ + – ] Весілля Алана Говарда Фото: Скриншот

На старовинну віллу Ольмо гостей доставляли на катерах. Саме весілля було шикарним, але закритим від сторонніх очей.

Повідомляється, що Алан заплатив 1,3 мільйона євро, щоб закрити маєток 18 століття та парк на березі озера майже на місяць. Місцеві жителі й туристи були обурені. Офіційно Алан і Керолайн одружилися ще у 2020 році, але неясно, коли саме це сталося й де. Також повідомлялося, що в них народилася донька.

[ + – ] Керолайн Байрон із донькою Фото: Соцсети

Мільярдер неймовірно потайливий і рідко з'являється на сторінках таблоїдів. Його обраниця набагато публічніша особа.

Весілля пройшло за єврейським обрядом. Тільки на квіти було витрачено пів мільйона фунтів, ще в три мільйони обійшовся виступ Леді Гаги, це якщо не враховувати, скільки коштував її райдер. Загалом на весіллі були присутні 250 гостей.

[ + – ] Леді Гага на весіллі Алана Говарда Фото: Соцсети [ + – ] Леді Гага на весіллі Алана Говарда Фото: Соцсети

Алан Говард виріс у Лондоні, відвідував гімназію Хасмонеїв для хлопчиків із ортодоксальних єврейських сімей, отримав ступінь магістра в Імперському коледжі Лондона.

У 2014 році Говард посів 53 місце в списку найбагатших британців від Sunday Times. За все своє життя він дав лише кілька інтерв'ю, в мережі практично немає його знімків. Відомо, що він був одружений із француженкою на ім'я Сабіна, у пари четверо дітей.

У 2010 році Піксі Лотт отримала 25 тисяч фунтів стерлінгів за виступ на бар-міцві 13-річного Деніела, сина Говарда.

Того ж року мільярдер поспішно переїхав у Женеву, ще за п'ять років розлучився. А 2017-го року, не пояснюючи причин, він повернувся в Лондон.

[ + – ] Алан Говард — потайний британський мільярдер Фото: соцсети

Бізнесмен має низку об'єктів нерухомості в Лондоні, а в березні 2008 року купив простору квартиру біля Центрального парку в Нью-Йорку за 11 мільйонів доларів.

Був втягнутий у скандал із картиною Моне вартістю 43 мільйони доларів, яку він придбав у 2010 році в лондонського арт-дилера, а потім з'ясувалося, що полотно належало колишній першій леді Філіппін Імельді Маркос і було вкрадене її помічником.

Вілла Ольмо, де таємничий мільярдер зіграв весілля, — знамените місце та місцева визначна пам'ятка. Її збудував маркіз Інноченцо Одескалькі в 1797 році, його прикрашають скульптури Франческо Карабеллі.

На віллі любили відпочивати Наполеон Бонапарт і австрійські імператори Франц II та Фердинанд I.

У 1924 році вілла стала власністю міста, і зараз її використовують для проведення культурних заходів і мистецьких виставок.