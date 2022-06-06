Британська співачка Піксі Лотт вийшла заміж за давнього коханого
Обранцем Піксі став манекенник Олівер Чешир. Пара побралася шість років тому на сходах собору Святого Павла.
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31-річна популярна британська співачка Піксі Лотт одружилася, поки вся Великобританія святкувала Платиновий ювілей королеви Єлизавети. Про це пише Daily Mail.
Піксі та її коханий, манекенник Олівер Чешир побралися на сходах собору Святого Павла у Лондоні ще у 2016 році. Але весілля їм кілька разів довелося відкладати через пандемію коронавірусу.
"Я хотіла почекати, поки ми не зможемо влаштувати велику вечірку — адже наше весілля буде великою вечіркою", — сказала Піксі.
Весілля, зі зрозумілих причин, організували в іншому соборі. Не менш гарному та урочистому, ніж Святого Павла. Піксі обрала старовинний собор Ілі у Кембриджширі.
Собор у місті Ілі був збудований у 672 році, коли Свята Етельреда заснувала абатство. Нинішня будівля датується 1083 роком.
Співачка обрала сукню класичного фасону з довгим шлейфом та прозорими рукавами, розшитими перлинами та кристалами.
Собор був прикрашений у традиційному англійському стилі: гірляндами із зелені та білих троянд.
Урочистість відвідали чимало знаменитостей, зокрема і дружина актора Ідріса Ельби, який зараз зайнятий на зйомках Сабріна Ельби.
Нагадаємо, Піксі Лотт, справжнє ім'я якої Вікторія Луїза Лотт — популярна британська співачка та авторка пісень. А її обранець — Олівер Чешир, є, мабуть, найпопулярнішим британським манекенником та найелегантнішим чоловіком за версією GQ.