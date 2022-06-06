Британська співачка Піксі Лотт вийшла заміж за давнього коханого

Обранцем Піксі став манекенник Олівер Чешир. Пара побралася шість років тому на сходах собору Святого Павла.

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31-річна популярна британська співачка Піксі Лотт одружилася, поки вся Великобританія святкувала Платиновий ювілей королеви Єлизавети. Про це пише Daily Mail.

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Піксі та її коханий, манекенник Олівер Чешир побралися на сходах собору Святого Павла у Лондоні ще у 2016 році. Але весілля їм кілька разів довелося відкладати через пандемію коронавірусу.

"Я хотіла почекати, поки ми не зможемо влаштувати велику вечірку — адже наше весілля буде великою вечіркою", — сказала Піксі.

[ + – ] Весілля Піксі Лотт та Олівера Чешира

Весілля, зі зрозумілих причин, організували в іншому соборі. Не менш гарному та урочистому, ніж Святого Павла. Піксі обрала старовинний собор Ілі у Кембриджширі.

Собор у місті Ілі був збудований у 672 році, коли Свята Етельреда заснувала абатство. Нинішня будівля датується 1083 роком.

Співачка обрала сукню класичного фасону з довгим шлейфом та прозорими рукавами, розшитими перлинами та кристалами.

[ + – ] Весілля Піксі Лотт та Олівера Чешира

Собор був прикрашений у традиційному англійському стилі: гірляндами із зелені та білих троянд.

Урочистість відвідали чимало знаменитостей, зокрема і дружина актора Ідріса Ельби, який зараз зайнятий на зйомках Сабріна Ельби.

Нагадаємо, Піксі Лотт, справжнє ім'я якої Вікторія Луїза Лотт — популярна британська співачка та авторка пісень. А її обранець — Олівер Чешир, є, мабуть, найпопулярнішим британським манекенником та найелегантнішим чоловіком за версією GQ.