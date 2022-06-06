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Британская певица Пикси Лотт вышла замуж за давнего возлюбленного

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Фото: ok-magazine.ru | Свадьба Пикси Лотт и Оливера Чешира

Избранником Пикси стал манекенщик Оливер Чешир. Пара обручилась шесть лет назад на ступенях собора Святого Павла

31-летняя популярная британская певица Пикси Лотт вышла замуж, пока вся Великобритания праздновала Платиновый юбилей королевы Елизаветы. Об этом пишет Daily Mail.

Пикси и ее возлюбленный, манекенщик Оливер Чешир обручились на ступенях собора Святого Павла в Лондоне еще в 2016 году. Но свадьбу им несколько раз пришлось откладывать из-за пандемии коронавируса.

"Я хотела подождать, пока мы не сможем устроить большую вечеринку — ведь наша свадьба будет большой вечеринкой", — сказала Пикси.

Свадьба Пикси Лотт и Оливера Чешира

Свадьба, по понятным причинам, была организована в другом соборе. Не менее красивом и торжественном, чем Святого Павла. Пикси выбрала старинный собор Или в Кембриджшире.

Собор в городе Или был построен в 672 году, когда Святая Этельреда основала аббатство. Нынешнее здание датируется 1083 годом.

Певица выбрала платье классического фасона с длинным шлейфом и прозрачными рукавами, расшитыми жемчужинами и кристаллами.

Свадьба Пикси Лотт и Оливера Чешира

Собор был убран в традиционном английском стиле: гирляндами из зелени и белых роз.

Торжество посетили немало знаменитостей, в том числе и жена актера Идриса Эльбы, который сейчас занят на съемках, Сабрина Эльбы.

Напомним, Пикси Лотт, настоящее имя которой Виктория Луиза Лотт – популярная британская певица и автор песен. А ее избранник – Оливер Чешир, является, пожалуй, самым популярным британским манекенщиком и самым элегантным мужчиной по версии GQ.