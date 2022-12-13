Тіна Кунакі в ефектному образі та Венсан Кассель сходили на показ Jacquemus Le Raphia

Тіна — близька подруга Симона Порт Жакмю, а також у показі брала участь дочка Венсана Касселя.

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Симон Порт Жакмю представив нову колекцію у Парижі. Центральне місце у ній відведено рафії — пряжі з пальмового дерева — нового хіта екологічних колекцій. На показ прибули чимало селебріті, й зокрема Тіна Кунакі — близька подруга дизайнера. Модель з'явилася на показі разом із чоловіком Венсаном Касселем. Фото гостей запостив сам дизайнер.

25-річна Тіна прийшла на показ у рожевому вбранні від Жакмю, який складався з кроп-топу та вузької спідниці з бахромою. Образ вона доповнила босоніжками із нової колекції.

[ + – ] Венсан Кассель та Тіна Кунакі на показі Jacquemus Le Raphia Фото: JACQUEMUS [ + – ] Венсан Кассель та Тіна Кунакі на показі Jacquemus Le Raphia Фото: JACQUEMUS

Примітно, але Тіна опинилася серед перших власниць найновішого образу. Того ж вечора аналогічне вбрання на подіумі продемонструвала Ірина Шейк.

Венсан Кассель також був в образі від Jacquemus, але обійшовся без бахроми та яскравих кольорів.

Показ Jacquemus Le Raphia відбувся у виставковому просторі "Ле Бурже" під Парижем. Зазвичай Симон Порт вважає за краще влаштовувати покази на природі: на лавандовому полі або в соляному кар'єрі, але цього разу зімітував літо у залі. Подіум оформили у світлих тонах, моделі виходили в літніх відкритих вбраннях і крислатих капелюхах, а зі стелі сипалася рафія.

У показі, окрім Ірини Шейк, також взяла участь дочка Венсана Касселя та Моніки Беллуччі — Діва Кассель.

[ + – ] Діва Кассель на показі Jacquemus Le Raphia

Дівчина продемонструвала один із найнезабутніших образів показу: з крислатим капелюхом і великими сережками у вигляді яскравих кольорів.

Гостями модного показу також стали Памела Андерсон, Софі Марсо, Айріс Лоу та інші зірки.

У колекції дизайнер зібрав усе те, що й зробило його знаменитим. І сам зізнався, що надихався своїми старими колекціями.

"Я не хотів розповідати ще одну історію про себе. Ми хотіли послатися на нашу власну історію так, як це зробив би будинок", — пояснює Симон Порт.

Нагадаємо, почесною гостею на шоу стала модель та актриса Памела Андерсон, яка любить бренд Jacquemus за те, що вони не використовують продукти тваринного походження.