Тіна Кунакі змінила зачіску та знялася в лаконічному образі (фото)

Молода дружина Венсана Касселя постала в незвичному для себе образі.

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25-річна французька модель Тіна Кунакі постала в новому образі. Знімками з нещодавньої фотосесії дружина актора Венсана Касселя ділиться у своїх соцмережах.

Знаменитість випрямила своє кучеряве волосся, що трапляється вкрай рідко. Молода мама знялася в білому класичному топі та темно-синіх штанах.

"Якщо я вам знадоблюсь, я буду всередині 😄@amazonluxurystores @altuzarra #AmazonLuxuryStores #Ad", — підписала рекламний пост зірка подіумів.

За день карусель фото Тіни Кунакі з новою зачіскою набрала майже 48 тисяч лайків.

[ + – ] Тіна Кунакі

Венсан Кассель та менша за нього на 30 років французька модель одружилися у 2018 році. Через рік у зіркового подружжя народилася донька Амазонія, яку вони всіляко приховують від папараці.

Попри значну різницю у віці, пара часто демонструє свої теплі почуття одне до одного на публіці.

Нагадаємо, Тіна Кунакі та Венсан Кассель відвідали Венеційський кінофестиваль.

Також Фокус писав про вихід Тіни Кунакі та Венсана Касселя на публіку під час fashion-події у столиці Франції.