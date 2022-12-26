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Стиль життя

Тіна Кунакі продемонструвала ідеальний вкорочений пуховик 2023 (фото)

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Фото: Instagram/tina kunakey | Тіна Кунакі

Зірка подіумів зробила ставку на темні відтінки.

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25-річна французька модель Тіна Кунакі продемонструвала ідеальний укорочений пуховик 2023. Знімком у модному аутфіті знаменитість поділилася у своєму Instagram з 1,4 млн підписників.

На фото молода дружина Венсана Касселя позує в плюшевому вкороченому пуховику коричневого відтінку з високою горловиною та вільних темних штанах. Чорне кучеряве волосся Кунакі традиційно було розпущене.

"Спогади. Ой. @leadolier", — підписала карусель фото зірка подіумів.

Зазначимо, що публікації коханої французького актора набрала 44,5 тисяч лайків за два дні.

Тіна Кунакі

Тіна Кунакі та Венсан Кассель одружилися у 2018 році. Зіркове подружжя виховує спільну доньку Амазонію, яку не показує публіці. Дитина стала першою для моделі, проте Кассель виховує 18-річну доньку Діву та 12-річну Леоні від союзу з Монікою Беллуччі.

Втім, зіркова пара часто ділиться спільними фото та виходить разом у світ, демонструючи теплі почуття одне до одного.

Тіна Кунакі Fullscreen
Тіна Кунакі
Фото: Instagram tinakunakey

Нагадаємо, Тіна Кунакі випрямила своє кучеряве волосся та знялася у лаконічному аутфіті.

Також Фокус писав про вихід на публіку Тіни Кунакі та Венсана Касселя під час Венеційського кінофестивалю 2022.