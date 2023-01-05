Венсан Кассель поделился трогательными кадрами отдыха с Тиной Кунаки (фото)

Влюбленные отправились на новогодний отдых в Бразилию.

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56-летний французский актер Венсан Кассель поделился трогательными кадрами отдыха со своей женой Тиной Кунаки. Семейные фото бывший возлюбленный Моники Беллуччи опубликовал в Instagram с 1,4 млн подписчиков.

Звездная пара отправилась на отдых в Рио-де-Жанейро.

На фото Кассель появился в зеленой футболке и ярких желтых брюках. К образу он добавил темно-зеленую шапку. Между тем, 25-летняя французская модель продемонстрировала стильный и откровенный аутфит — яркую футболку и классические джинсы. В момент съемки актер обнажил живот своей возлюбленной, чем продемонстрировал ее подтянутую фигуру.

Кассель подписал фото строчками из песни "Tu veux, tu veux pas" Бриджит Бардо.

[ + – ] Венсан Кассель и Тина Кунаки

На другом кадре влюбленные предстали в парных total-white образах на фоне ночного океана.

Тем временем Тина Кунаки также поделилась несколькими кадрами из бразильского Нового года. На фото звезда подиумов позирует в белом комбинезоне.

"🎇🎆2023!!!!" – лаконично подписала публикацию молодая мама.

[ + – ] Тина Кунаки

Венсан Кассель и младше его на 30 лет Тина Кунаки поженились в 2018 году. От их союза подрастает дочь Амазония.

Напомним, Тина Кунаки примеряла идеальный укороченный пуховик на сезон зима 2022/23.

Также Фокус писал о трендовой юбке на 2023 год, которую накануне продемонстрировала Тина Кунаки.