Венсан Кассель поделился трогательными кадрами отдыха с Тиной Кунаки (фото)
Влюбленные отправились на новогодний отдых в Бразилию.
56-летний французский актер Венсан Кассель поделился трогательными кадрами отдыха со своей женой Тиной Кунаки. Семейные фото бывший возлюбленный Моники Беллуччи опубликовал в Instagram с 1,4 млн подписчиков.
Звездная пара отправилась на отдых в Рио-де-Жанейро.
На фото Кассель появился в зеленой футболке и ярких желтых брюках. К образу он добавил темно-зеленую шапку. Между тем, 25-летняя французская модель продемонстрировала стильный и откровенный аутфит — яркую футболку и классические джинсы. В момент съемки актер обнажил живот своей возлюбленной, чем продемонстрировал ее подтянутую фигуру.
Кассель подписал фото строчками из песни "Tu veux, tu veux pas" Бриджит Бардо.
На другом кадре влюбленные предстали в парных total-white образах на фоне ночного океана.
Тем временем Тина Кунаки также поделилась несколькими кадрами из бразильского Нового года. На фото звезда подиумов позирует в белом комбинезоне.
"🎇🎆2023!!!!" – лаконично подписала публикацию молодая мама.
Венсан Кассель и младше его на 30 лет Тина Кунаки поженились в 2018 году. От их союза подрастает дочь Амазония.
Напомним, Тина Кунаки примеряла идеальный укороченный пуховик на сезон зима 2022/23.
Также Фокус писал о трендовой юбке на 2023 год, которую накануне продемонстрировала Тина Кунаки.