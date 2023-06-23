56-летний Венсан Кассель вышел на подиум (видео)

Актер чувствовал себя очень уверенно в качестве модели.

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56-летний французский актер и продюсер Венсан Кассель попробовал себя в новом амплуа. Недавно ставший одиноким мужчина в качестве модели открыл шоу модного бренда Ami в Париже. Соответствующие фотографии появились в фотобанке Getty Images, а видео с его выходом гуляют в Сети.

Александр Маттусси, основатель бренда Ami, представил мужскую коллекцию весна-лето 2024 22 июня в рамках Недели моды в Париже. Венсан Кассель первым поднялся на подиум. На нем были черные брюки в полоску и удлиненное элегантное пальто черного цвета.

На подиуме актер чувствовал себя не менее уверенно, чем на съемочной площадке, и порадовал поклонников своим появлением.

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Как стало известно в апреле этого года, Венсан расстался со своей молодой женой Тиной Кунаки, из-за чего последняя, по словам инсайдеров "была убита горем". По неподтвержденной информации, причиной разрыва стала измена девушки.

Венсан Кассель и Тина Кунаки вместе с 2016 года. Актриса и модель поженились в августе 2018 года, а в апреле 2019 года у них родилась дочь Амазони. После ссоры мужчина удалил все совместные фото с супругой.

Также у актера есть две дочери от первой жены Моники Белуччи: 18-летняя Дева и 12-летняя Леони. Венсан и Моника были женаты почти 14 лет, с 1999 по 2013 год.

Ранее Фокус писал, что Венсан Кассель рассказал, в чем заключается опасность соцсетей.