Венсан Кассель появился на обложке глянца и предупредил об опасности соцсетей

По словам Касселя, счастливым его делает возможность путешествовать, быть рядом с любимыми людьми и самореализация.

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56-летний французский актер и продюсер Венсан Кассель стал героем нового номера итальянского Vanity Fair, украсив обложку глянца. На ней он позирует в кожанной куртке на голое тело, и черных брюках.

В беседе с журналистами Венсан рассказал о своих отношениях с женщинами, детях, работе и многом другом. Не обошли стороной тему и его нового фильма "Три мушкетера", где он играет Атоса.

Сейчас актер вместе с женой Тиной Кунаки и трехлетней дочкой Амазони живет в Париже. По его словам, самая младшая дочь – "жизнерадостная девочка, миниатюрный заряд энергии. Время между съемками он старается проводить с семьей, чтобы видеть, как растет малышка. Он также сохранил теплые отношения с бывшей женой Моникой Белуччи и двумя дочерьми от брака с ней: Девой и Леони.

Обсуждая вопрос контента в соцсетях, где Венсан чаще всего делится рабочими моментами, актер сказал, что это – только верхушка айсберга его жизни:

"То, что мы там показываем, – это контролируемая частная жизнь. Это не реальность, а фасад".

Венсан Кассель в образе Атоса

По словам Касселя, на соцсети его подсадила молодая жена.

"Да, она познакомила меня с соцсетями несколько лет назад, у меня было незаинтересованное отношение. Потом я втянулся и… я продолжаю думать, что это всегда де**мо. Я думаю, что социальные сети действительно вредят людям. Это способ наполнения своего существования, совершенно искусственный и даже опасный. Они показывают совершенно искаженные стандарты жизни и иногда являются страшным пропагандистским оружием. Если ты вырос с разными точками отсчета, у тебя все еще может быть дистанция, если у тебя есть только те, ты полностью теряешь связь с реальностью", – признался актер.

На вопрос о том, что делает его счастливым, Кассель ответил, что это все то, что заставляет его чувствовать себя свободным:

"Возможность путешествовать, куда хочу и когда хочу. Иметь стабильные отношения, делить жизнь с любимым человеком, иметь возможность проводить время с моими детьми, заниматься проектами, которые мне нравятся, иметь хорошее здоровье. Быть благодарным за то, что у вас есть, уже является ключом к ощущению счастья"

Ранее Фокус писал, что Кассель показал архивное фото со старшей дочерью.