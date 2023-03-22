Венсан Кассель з'явився на обкладинці глянцю та попередив про небезпеку соцмереж

За словами Касселя, щасливим його робить можливість подорожувати, бути поряд із улюбленими людьми та самореалізація.

Related video

56-річний французький актор і продюсер Венсан Кассель став героєм нового номера італійського Vanity Fair, прикрасивши глянцеву обкладинку. На ній він позує в шкіряній куртці на голе тіло та чорних штанах.

У розмові з журналістами Венсан розповів про свої стосунки з жінками, дітей, роботу й багато іншого. Не оминули тему і його нового фільму "Три мушкетери", де він грає Атоса.

Зараз актор разом із дружиною Тіною Кунакі та трирічною донькою Амазоні живе в Парижі. За його словами, наймолодша дочка — "життєрадісна дівчинка, мініатюрний заряд енергії". Час між зйомками він намагається проводити із сім'єю, щоб бачити, як росте маля. Він також зберіг теплі стосунки з колишньою дружиною Монікою Белуччі та двома дочками від шлюбу з нею — Девою та Леоні.

Обговорюючи питання контенту в соцмережах, де Венсан найчастіше ділиться робочими моментами, актор сказав, що це лише верхівка айсберга його життя:

"Те, що ми там показуємо, — це контрольоване приватне життя. Це не реальність, а фасад".

Венсан Кассель в образі Атоса

За словами Касселя, на соцмережі його підсадила молода дружина.

"Так, вона познайомила мене із соцмережами кілька років тому, у мене було незацікавлене ставлення. Потім я втягнувся і... я продовжую думати, що це завжди гі*но. Я думаю, що соціальні мережі справді шкодять людям. Це спосіб наповнення свого існування, абсолютно штучний і навіть небезпечний. Вони показують абсолютно спотворені стандарти життя та іноді є страшною пропагандистською зброєю. Якщо ти виріс із різними точками відліку, у тебе все ще може бути дистанція, якщо в тебе є тільки ті, ти повністю втрачаєш зв'язок із реальністю", — зізнався актор.

На питання про те, що робить його щасливим, Кассель відповів, що це все те, що змушує його почуватися вільним.

"Можливість подорожувати, куди хочу та коли хочу. Мати стабільні стосунки, ділити життя з коханою людиною, мати можливість проводити час із моїми дітьми, займатися проєктами, які мені подобаються, мати хороше здоров'я. Бути вдячним за те, що у вас є, вже є ключем до відчуття щастя".

Раніше Фокус писав, що Кассель показав архівне фото зі старшою дочкою.