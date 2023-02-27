Венсан Кассель показав крихітну дочку Діву на архівному фото

Діва – старша дочка Венсана Касселя та Моніки Беллуччі.

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56-річний французький актор і продюсер Венсан Кассель поділився у своєму Instagram зворушливим фото зі старшою із трьох своїх дочок, Дівою, якій зараз 18. Щоправда, на чорно-білому знімку дівчинці – не більше року. Вона торкається своїми пальчиками обличчя батька.

"Моє улюблене кохання", — коротко підписав знімок Кассель.

[ + – ] Венсан Кассель та Діва Фото: vincentcassel/Instagram

Всього за перші чотири години після публікації знімок набрав майже 60 тисяч лайків та понад 200 коментарів, де користувачі захоплюються кадром.

Окрім Діви, у Касселя ще дві дочки. Леоні, як і Діву, народила йому італійська актриса та модель Моніка Белуччі. Середній дочці зараз 12 років. Поки що вона не така популярна, як її старша сестра, яка робить успішну модельну кар'єру і вже пробує себе в кінематографі, проте навряд чи гени знаменитих батьків не нагадають із віком про себе і тут.

Наймолодшій дочці Венсана, Амазоні, три роки. Її мати – друга дружина Касселя, модель Тіна Кунакі, яка молодша за свого чоловіка на 30 років. Незважаючи на те, що в тривалі стосунки пари ніхто не вірив, вони демонструють абсолютне кохання та гармонію, постійно потрапляючи в кадри папараці, а також з'являючись разом на килимових доріжках.

Раніше Фокус писав, що у січні актор став обличчям нової рекламної кампанії люксового бренду Prada.