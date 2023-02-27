Венсан Кассель показал крохотную дочь Деву на архивном фото

Дева – старшая дочь Венсана Касселя и Моники Белуччи.

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56-летний французский актер и продюсер Венсан Кассель поделился в своем Instagram трогательным фото со старшей из трех своих дочерей, Девой, которой сейчас 18. Правда, на черно-белом снимке девочке – не больше года от рождения. Она касается своими пальчиками лица отца.

"Моя обожаемая любовь", – коротко подписал снимок Кассель.

[ + – ] Венсан Кассель и Дева Фото: vincentcassel/Instagram

Всего за первых четыре часа после публикации снимок набрал почти 60 тысяч лайков и более 200 комментариев, где пользователи восхищаются кадром.

Кроме Девы, у Касселя еще две дочери. Леони, как и Деву, родила ему итальянская актриса и модель Моника Белуччи. Средней дочери сейчас 12 лет. Пока что она не так популярна, как ее старшая сестра, которая делает успешную модельную карьеру и уже пробует себя в кинематографе, однако вряд ли гены знаменитых родителей не напомнят с возрастом о себе и здесь.

Самой младшей дочери Венсана, Амазони, три года. Ее мать – вторая жена Касселя, модель Тина Кунаки, которая младше своего супруга на 30 лет. Несмотря на то, что в длительные отношения пары никто не верил, они демонстрируют абсолютную любовь и гармонию, то и дело попадая в кадры папарацци, а также появляясь вместе на ковровых дорожках.

Ранее Фокус писал, что в январе актер стал лицом новой рекламной кампании люксового бренда Prada.