Венсан Кассель снялся в новой рекламной кампании Prada (фото)

Рекламная кампания создана, основываясь на любви к кинематографическим отсылкам.

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Раф Симонс и Миучча Прада представили новую рекламную кампанию Prada под названием Touch of Crude. Его создал фэшн-фотограф Дэвид Симс. Об этом пишет WWD.

Для рекламной кампании бренд привлек главных амбассадоров, друзей модного дома. Среди них актер Венсан Кассель, звезда сериала "Эйфория" Хантер Шафер и актер Луи Партридж. Его сопровождала Летиция Райт, а также модели Гвиневра ван Синус и Рэйчел Уильямс.

Изображения вдохновлены старыми европейскими и голливудскими фильмами, запечатлевшими "моменты вуайеризма невинности с элементами напряжения". Строгие ансамбли и минималистская одежда создают кампанию, вызывающую ощущение неизведанного.

Для кампании Prada весна-лето 2023 французский актер Венсан Кассель надел стильный двубортный костюм в паре с кожаными ботинками, сидя на краю ванны. Его выдающиеся роли в таких разнообразных фильмах, как "Ла Эн", "Черный лебедь" и "Двенадцать друзей Оушена", делают его идеальным выбором для представления этой коллекции вместе с сумкой из крупной зернистой кожи с культовым треугольным логотипом Prada.

Напомним, в декабре 2022 года 73-летняя Миучча Прада официально заявила, что покидает пост генерального директора Prada Group вместе со своим мужем Патрицио Бертелли.