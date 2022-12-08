Миучча Прада официально уходит с поста генерального директора Prada Group

Младшая внучка основателя бренда уходит на покой, однако преемственность поколений сохранится.

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73-летняя Миучча Прада официально заявила, что покидает пост генерального директора Prada Group вместе со своим мужем Патрицио Бертелли. Миучча и Патрициа делили эту должность. Об этом сообщает Hypebeast.

На пост нового генерального директора Prada Group скорей всего будет предложен Андреа Гуэрра, бывший генеральный директор Luxottica и гостиничного подразделения LVMH. Назначение Гуэрры будет подтверждено в январе 2023 года на заседании совета директоров.

Luxottica владеет брендами Ray-Ban, Oakleys и Sunglass Hut, а также лицензией на солнцезащитные очки Prada и Armani.

Тем временем Миучча Прада останется креативным директором бренда Miu Miu, который запустила в 1993 году, и креативным директором Prada вместе с Рафом Симонсом.

А генеральным директором флагманского бренда Prada скорей всего станет бывший генеральный директор подразделения LVMH Christian Dior Couture в Северной и Южной Америке Джанфранко д’Аттиса.

Супруг Миуччи, Патрицио Бертелли, останется председателем правления компании.

[ + – ] Миучча Прада и Патрицио Бертелли Фото: Getty Images

Годом ранее он отмечал, что их сын Лоренцо Бертелли может возглавить компанию. Лоренцо начал работать на семейный бренд в конце 2017 года, управлял маркетингом и цифровыми коммуникациями.

Напомним, Миучча Прада – младшая внучка Марио Прада, основавшего фирму в 1913 году. Изначально это был магазин по продаже дорожных сумок. После Марио брендом управляла его дочь Луиза. Миучче было девять лет, когда умер ее знаменитый дедушка.

Интересно, но изначально Миучча была бунтаркой, состояла в коммунистической партии и не горела желанием продолжать семейный бизнес.

"Я думала, что создание сумок, туфель или платьев — это худший способ провести свою жизнь", — говорила она в интервью. Однако знакомство с Патрицио все изменило. Бертелли владел своей фабрикой и с юных лет изготавливал кожаные сумки. Он предложил ей помощь, вскоре они стали не только супругами, но и партнерами. У Бертелли и Прада двое сыновей: Лоренцо и Джулио.

Напомним, ранее стало известно, что Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci, котоырй он занимал около 20 лет.