Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci

На посту креативного директора компании он пробыл почти восемь лет.

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Из официального заявления конгломерата Kering, владеющего брендом Gucci стало известно, что 49-летний дизайнер Алессандро Микеле покинул пост креативного директора. В общей сложности он проработал в компании 20 лет. Об этом пишет CNN.

Эту новость дизайнер также подтвердил в своем Instagram-аккаунте.

Председатель и главный исполнительный директор конгломерата Франсуа-Анри Пино сказал в своем заявлении: "Путь, который прошли вместе Gucci и Алессандро за последние годы, уникален и останется выдающимся моментом в истории Дома… Его страсть, его воображение, его изобретательность и его культура поставили Gucci в центр внимания, где и находится его место".

Присоединившись к Gucci в качестве дизайнера сумок и не имея опыта руководства крупным лейблом, Микеле был неожиданно назначен на высшую должность в 2015 году. В компании отмечают, что Микеле "сыграл фундаментальную роль в создании бренда таким, какой он есть сегодня".

"Бывают времена, когда пути расходятся из-за разных точек зрения, которые может иметь каждый из нас. Сегодня для меня заканчивается необыкновенное путешествие, длившееся более двадцати лет, в рамках компании, которой я без устали посвятил всю свою любовь и творческую страсть. Все это время Gucci был моим домом, моей приемной семьей. Этой большой семье, всем людям, которые заботились о ней и поддерживали ее, я посылаю свою самую искреннюю благодарность, самые большие и самые искренние объятия. Вместе с ними я желал, мечтал, представлял. Без них ничего из того, что я построил, было бы невозможно. Им мое самое искреннее пожелание: пусть вы продолжаете культивировать свои мечты, тонкую и неосязаемую материю, ради которой стоит жить. Продолжайте питать себя поэтическими и инклюзивными образами, оставаясь верными своим ценностям. Пусть ты всегда живешь своими страстями, движимый ветром свободы", — написал дизайнер на своей странице в Instagram.

Известно, что причиной увольнения дизайнера стали разногласия с владельцами бренда. Согласно изданию The New York Times, стиль Микеле "приелся", а рост продаж бренда Gucci замедлился в этом году.