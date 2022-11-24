Алессандро Мікеле покинув посаду креативного директора Gucci

На посаді креативного директора компанії він пробув майже вісім років.

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З офіційної заяви конгломерату Kering, який володіє брендом Gucci, стало відомо, що 49-річний дизайнер Алессандро Мікеле залишив посаду креативного директора. Загалом він пропрацював у компанії 20 років. Про це пише CNN.

Цю новину дизайнер також підтвердив у своєму Instagram-акаунті.

Голова та головний виконавчий директор конгломерату Франсуа-Анрі Піно сказав у своїй заяві: "Шлях, який пройшли разом Gucci та Алессандро за останні роки, унікальний і залишиться визначним моментом в історії Будинку… Його пристрасть, його уяву, його винахідливість та його культуру поставили Gucci у центр уваги, де і знаходиться його місце”.

Приєднавшись до Gucci як дизайнер сумок і не маючи досвіду керівництва великим лейблом, Мікеле був несподівано призначений на вищу посаду в 2015 році. У компанії зазначають, що Мікеле "зіграв фундаментальну роль у створенні бренду таким, яким він є сьогодні".

"Бувають часи, коли шляхи розходяться через різні точки зору, які може мати кожен із нас. Сьогодні для мене закінчується незвичайна подорож, що тривала понад двадцять років, у межах компанії, якій я невтомно присвятив усю свою любов і творчу пристрасть. Весь цей час Gucci був моїм домом, моєю прийомною сім'єю, цій великій сім'ї, всім людям, які дбали про неї та підтримували її, я посилаю свою найщирішу подяку, найбільші та найщиріші обійми. Без них нічого з того, що я побудував, було б неможливо, їм моє найщиріше побажання: продовжуйте культивувати свої мрії, тонку і невловиму матерію, заради якої варто жити, продовжуйте живити себе поетичними й інклюзивними образами, залишаючись вірними своїм цінностям. Завжди живіть своїми пристрастями, що рухається вітром свободи", — написав дизайнер на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що причиною звільнення дизайнера стали суперечки з власниками бренду. Згідно з виданням The New York Times, стиль Мікеле "набрид", а ріст продажів бренду Gucci сповільнився цього року.