Міучча Прада офіційно йде з поста генеральної директорки Prada Group

Молодша онука засновника бренду йде на відпочинок, проте наступність поколінь збережеться.

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73-річна Міучча Прада офіційно заявила, що залишає пост генеральної директорки Prada Group разом зі своїм чоловіком Патріціо Бертеллі. Міучча та Патриціо ділили цю посаду. Про це повідомляє Hypebeast.

На пост нового генерального директора Prada Group, швидше за все, запропонують Андреа Гуерру, колишнього генерального директора Luxottica та готельного підрозділу LVMH. Призначення Гуерри підтвердять у січні 2023 року на засіданні ради директорів.

Luxottica володіє брендами Ray-Ban, Oakleys і Sunglass Hut, а також ліцензією на сонцезахисні окуляри Prada й Armani.

Водночас Міучча Прада залишиться креативною директоркою бренду Miu Miu, який запустила в 1993 році, та креативною директоркою Prada разом із Рафом Сімонсом.

А генеральним директором флагманського бренду Prada, найшвидше, стане колишній генеральний директор підрозділу LVMH Christian Dior Couture у Північній та Південній Америці Джанфранко д'Аттіса.

Чоловік Міуччі Патріціо Бертеллі залишиться головою правління компанії.

[ + – ] Міучча Прада та Патріціо Бертеллі Фото: Getty Images

Роком раніше він зазначав, що їхній син Лоренцо Бертеллі може очолити компанію. Лоренцо почав працювати на сімейний бренд наприкінці 2017 року, керував маркетингом і цифровими комунікаціями.

Нагадаємо, Міучча Прада — молодша онука Маріо Прада, який заснував фірму в 1913 році. Спочатку це був магазин із продажу дорожніх сумок. Після Маріо брендом керувала його дочка Луїза. Міуччі було дев'ять років, коли помер її знаменитий дідусь.

Цікаво, але спочатку Міучча була бунтаркою, перебувала в комуністичній партії та не горіла бажанням продовжувати сімейний бізнес.

"Я думала, що створення сумок, туфель чи суконь — це найгірший спосіб провести своє життя", — говорила вона в інтерв'ю. Однак знайомство з Патріціо все змінило. Бертеллі володів своєю фабрикою та змалку виготовляв шкіряні сумки. Він запропонував їй допомогу, незабаром вони стали не лише подружжям, а й партнерами. У Бертеллі та Прада двоє синів: Лоренцо та Джуліо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Алессандро Мікеле залишив посаду креативного директора Gucci, яку він займав близько 20 років.