Діву Кассель помітили на зйомках для Dolce & Gabbana в Римі (фото)

Донька Моніки Беллуччі продемонструвала фігуру в чорній мінісукні.

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18-річну модель Діву Кассель помітили на зйомках кампейну Dolce & Gabbana в Римі. Про це пише Daily Mail.

Старша донька Моніки Беллуччі продемонструвала фігуру в чорній мереживній мінісукні в поєднанні зі шкіряними капцями, коли позувала для зйомок у рекламі неподалік легендарного фонтану Треві у столиці Італії. Своє темне волосся юна знаменитість уклала в кучеряві хвилі та тримала в руках клатч у тон основного наряду.

На зйомках Діва була з бездоганною палітрою макіяжу, включно з червоною помадою.

Діва Кассель у Римі

Зазначимо, що сукня юної моделі коштує 1500 фунтів стерлінгів (близько 66 тисяч гривень).

Діва Кассель Фото: Instagram d.casseluxxi

Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя активно розвиває свою модельну карʼєру, знімаючись в рекламних кампейнах відомих брендів та беручи участь у показах мод.

Окрім Діви, колишнє подружжя виховує доньку Леоні, яку практично не показують публіці. Після союзу з Монікою Беллуччі французький актор одружився з моделлю Тіною Кунакі, проте вони теж уже закінчили свою спільну історію.

Нагадаємо, 18-річна Діва Кассель поділилася оголеними знімками.

Також Фокус писав про участь Діви Кассель та роботів на показі Coperni в Парижі.